34¶¥µ»¤ËÁíÀª465¿Í¤¬½Ð¾ì ¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡¦¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý2025¸©Áª¼êÃÄ·ëÃÄ¼°
¼¢²ì¸©¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Î¸©Áª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤¬¡¢»³¸ý»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡¦¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý2025¤Î¸©Áª¼êÃÄ·ëÃÄ¼°¤Ç¤¹¡£
¸©Áª¼êÃÄ¤Ï34¶¥µ»¤ËÁíÀª465¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¼°¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¶¥µ»¾¯Ç¯ÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø°ì¼ùÁª¼ê¤¬·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹Èø°ì¼ùÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥Áー¥à¤ä¤Þ¤°¤Á¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¸©Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Àï¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¹ñÂÎ¤ÏµîÇ¯¤«¤é¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤ËÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤Ç¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê6Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£