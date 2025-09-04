Éã¤ÏÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢36ºÐ½÷À²Î¼êàÂçÃÀáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥É¥¥É¥¡×
¤ªÊ¢Ïª½Ð¤·¤¿¿å¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹
¡¡¸µ¡ÖCHAGEandASKA¡×¤ÎASKA(67)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤Î36ºÐÄ¹½÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¡Ä‼︎¥Ä¥¢¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥ö·î¡¡Ëë³«¤±¤ÏÂçºå¤«¤é¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜºê·°¡£15Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë9ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖµÜ粼·° Live Tour 202¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê¤ªÊ¢¤òÏª½Ð¤·¤¿¿å¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç²Î¾§¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅöÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥¥¿¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¤¬°ìÈÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¼¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥É¥¥É¥¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£