¡Ö²Ö²Ç¡×¤Î²÷Áö¤ËÂç´¿À¼¡ª±§Éô¹â¹»¤ÎÂÎ°éÂç²ñ ¤ä¤Þ¤°¤ÁÉÙ»Î¾¦¥Éー¥à¤ÇÇ®Àï
±§Éô¹â¹»¤ÎÂÎ°éÂç²ñ¤¬»³¸ý»Ô¤Î¤ä¤Þ¤°¤ÁÉÙ»Î¾¦¥Éー¥à¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý»Ô¤Î»³¸ý¤¤é¤éÇîµÇ°¸ø±à¤ÎÂç²ñ²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇØÃæÅÏ¤ê¡×¶¥µ»¤Ç¤¹¡£
±§Éô¹â¹»¤ÎÂÎ°éÂç²ñ¤Ï¡¢³Æ³ØÇ¯¤Ç3¥Áー¥à¡¢¹ç·×9¥Áー¥à¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç®Àï¤Ë¼¡¤°Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÆÃ¤ËÇ®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µ»Õ¤¿¤Á¤ò»þ¤Ë¶Ã¤«¤»¡¢»þ¤Ë¤¢¤¤ì¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Áー¥à¤´¤È¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿±þ±ç¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
²¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ö·ëº§¼°¤Ç¤¹¡×
Éô³èÆ°¥ê¥ìー¶¥µ»¤Ç±é·àÉô¥¢¥ó¥«ー¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿²¬ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¸«»ö¤ÊÁö¤ê¤Ç¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬ÅÄÉ¢Ìï¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤¦ËÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»À¸³è¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
±§Éô¹â¹»¤ÎÂÎ°éÂç²ñ¤Ï2Ç¯Á°¤«¤éÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥Éー¥à¤ÎÃæ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£