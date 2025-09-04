È¬Âå»Ô¡¦¾®ÌîÂÙÊå¿·»ÔÄ¹¤¬½éÅÐÄ£¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Á¤Ë¡×Âç±«ÈïºÒÃÏ»ë»¡¤â
È¬Âå»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¸½¿¦¤òÇË¤ê½éÅöÁª¤·¤¿¾®ÌîÂÙÊå»ÔÄ¹¤¬4Æü¡¢½éÅÐÄ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿ÅªÂç±«¤«¤é¤ÎÉüµì¤òÂè°ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤¿¾®Ìî»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÁáÂ®ÈïºÒ¤·¤¿ÃÏ°è¤òË¬¤ì½»Ì±¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
4ÆüÄ«¡¢½éÅÐÄ£¤·¤¿¾®ÌîÂÙÊå¿·»ÔÄ¹¡£»ÔÌò½êÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»ÔÌ±¤ä¿¦°÷¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ìî»ÔÄ¹¤Ï¸µ·§ËÜ¸©ÉûÃÎ»ö¤Ç¡¢8·î31Æü¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¸½¿¦¤òÂçº¹¤ÇÇË¤ê½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¢Ç¤¼°¤Ç¤Ï´´Éô¿¦°÷¤òÁ°¤Ë8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤«¤é¤ÎÉüµì¤òÂè°ìÍ¥Àè¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢5Ç¯Á°¤Î·§ËÜ¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ºäËÜÄ®¤ÎÉü¶½¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤é¿·¤·¤¤È¬Âå¤ò¡¢È¬Âå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Á¤Ë¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¸á¸å¤Ë¤Ï8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤ÇÅÚº½¤ÎÎ®Æþ¤Ê¤ÉÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¶½Á±»ûÄ®¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¬Âå»Ô¤Ç¤Ï132Åï¤¬Á´²õ¤Þ¤¿¤ÏÈ¾²õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢35¿Í¤¬º£¤âÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê4Æü¸á¸å3»þ»þÅÀ¡Ë
¾®Ìî»ÔÄ¹¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÛ80Ç¯¤Î¼«Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿À¾ËÜ·û¼£¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤Ç¤¹¡£À¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¬Âå»Ô¡¦¾®ÌîÂÙÊå»ÔÄ¹
¡Ö¡ÊºÒ³²¥´¥ß¤Î¡ËÊ¬ÊÌ¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ë¤¬¤³¤³¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤¦¡£½ÐÍè¤ë¤ä¤êÊý¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áá¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
Q¤³¤Î1¤«·î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¢£ÈïºÒ¤·¤¿ À¾ËÜ·û¼£¤µ¤ó
¡ÖÃÏ¹ö¡£»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ä¤í¤¦¤Ä¤í¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£70Ç¯80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÃ¯¤«ÊÄ¤¸Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
»ë»¡¤ò½ª¤¨¤¿¾®Ìî»ÔÄ¹¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¤ÏºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤Î²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÃÏ°è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£