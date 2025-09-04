¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¤Î¥Ù¥¹¥È8¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¡¡¸µÃæÆü¥É¥ß¥ó¥´»á¤ÎÂ©»Ò¤é
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¡Ö¥×¥íÌîµå»ÖË¾ÆÏ¡×Äó½Ð¼Ô¤ò¹¹¿·¡£ÃæÆü¤Î¸µ½õ¤Ã¿Í¡¢¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥°¥¹¥Þ¥ó¤µ¤ó¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¤Î¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥×¥ì¥ó¥µÅê¼ê¡¢¥æ¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥¤¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥¨¥¹¡¦¥¸¥ã¥±¥¹Êá¼ê¤é6¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢·×24¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥×¥ì¥ó¥µ¤ÏÃæÆü¤Ê¤É¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥°¥¹¥Þ¥ó»á¡Ê50¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤ÄºÇÂ®145¥¥í±¦ÏÓ¡£
¥æ¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥¤¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥¨¥¹¡¦¥¸¥ã¥±¥¹¤âÆ±¤¸¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£