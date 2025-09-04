ÈïºÒ³°¹ñ¿Í»Ù±ç¡¢À¹²¬¤Ç¥»¥ß¥Ê¡¼¡¡¸ß¤¤¤ËÃÎ¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò
¡¡ºÒ³²»þ¤Î³°¹ñ¿Í»Ù±ç¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬4Æü¡¢À¹²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¿¦°÷¤ä¡¢º£Ç¯2·î¤ËÂçµ¬ÌÏ»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤é¤¬¡¢Æüº¢¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡JICA»ÔÌ±»²²Ã¿ä¿Ê²ÝÄ¹¤Î¾¾¸µ½¨Î¼¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤ÏÇ½ÅÐ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³°¹ñ¿Í¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤Ç¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤ê¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡JICA¤Î´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬¶¦ºÅ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò´Þ¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤éÌó90¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£