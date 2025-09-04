ºÒ³²»þ¤Î³°¹ñ¿Í»Ù±ç¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¾¾¸µ½¨Î¼¤µ¤ó¡Ê±üº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤È¡Ö¥Þ¥ë¥«¥Ä¿å»º¡×¤Îº´¡¹ÌÚ¾½À¸¼ÒÄ¹¡ÊÆ±3¿ÍÌÜ¡Ë¤é¡á4Æü¸á¸å¡¢À¹²¬»Ô

¡¡ºÒ³²»þ¤Î³°¹ñ¿Í»Ù±ç¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬4Æü¡¢À¹²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¿¦°÷¤ä¡¢º£Ç¯2·î¤ËÂçµ¬ÌÏ»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬µ¯¤­¤¿´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤é¤¬¡¢Æüº¢¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤­¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í­¤·¤¿¡£

¡¡JICA»ÔÌ±»²²Ã¿ä¿Ê²ÝÄ¹¤Î¾¾¸µ½¨Î¼¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤ÏÇ½ÅÐ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³°¹ñ¿Í¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤Ç¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤ê¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡¡JICA¤Î´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬¶¦ºÅ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò´Þ¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤éÌó90¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£