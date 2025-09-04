Â¡´ï°Ü¿¢¤Î¸«Á÷¤ê662·ï¡¡24Ç¯¡¢ÉÂ±¡ÂÖÀªÉÔÈ÷¤¬ÍýÍ³¤Ç
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï4Æü¡¢2024Ç¯¤ËÇ¾»à¼Ô¤«¤éÂ¡´ïÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ê½Ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉÂ±¡¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÖÀª¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë°Ü¿¢¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤¬±ä¤Ù662·ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤Ï25Ç¯¤«¤é¡¢°Ü¿¢´õË¾¼Ô¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÉÂ±¡¤òÊ£¿ôÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°Ü¿¢¸«Á÷¤ê¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¡´ïÄó¶¡¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤¹¤ëÆüËÜÂ¡´ï°Ü¿¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬24Ç¯¤ËÇ¾»à¥É¥Ê¡¼130¿Í¤«¤éÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¿´Â¡¡¢ÇÙ¡¢´ÎÂ¡¡¢ç¹Â¡¡¢¿ÕÂ¡¡¢¾®Ä²¤Î¤¦¤Á¡¢°Ü¿¢¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤â¸«Á÷¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤¢¤Ã¤»¤óÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿184¤ÎÂ¡´ï¤òÊ¬ÀÏ¡£¸üÏ«¾Ê¤ÎÂ¡´ï°Ü¿¢°Ñ°÷²ñ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£