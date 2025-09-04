ÀéÍÕ¡¦Çð»Ô¤Î¶¯Åð½ý³²»ö·ï¡¡ÀÐÀî¸©ºß½»¤ÎÃË¡Ê19¡Ë¤òÂáÊá¡¡¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§
µîÇ¯12·î¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Î½»Âð¤ËÃË¤é¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¤Ë½»¤à19ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¤Î¼«¾Î¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È¤Î19ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¶¦ËÅ¤Î¤¦¤¨¡¢µîÇ¯12·î22Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤ËÇð»Ô¤Î½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¡ÊÅö»þ66¡Ë¤Î´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½5Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÆþÍá¸å¤Ë¿²¼¼¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Î2³¬¤ÎÏ²¼¤ÇÃË¤é¤Î¤¦¤Á1¿Í¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¡¢Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£