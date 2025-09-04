¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¹¤¬¤ëÂçËã±øÀ÷¤ÎÇØ·Ê¡¢À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ö½é¤á¤ÆµÛ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø»þ¡Ä¡×¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
3Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤¬´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢Á´¹ñ¤ÎÂçËãÅ¦È¯¼Ô¤Î¤¦¤Á7³ä°Ê¾å¤¬10Âå¤«¤é20Âå¤È¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î¹¤¬¤ê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·î¤Ë¿ô²óµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î¶¡½Ò
¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤«¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤¬Æþ¼ê¥ë¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¥ï¥±
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
3Æü¡¢ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂçËã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·î¤Ë¿ô²óµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤«¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TBSÊóÆ»¶É ¼Ò²ñÉô ¸¤»ô¤µ¤ µ¼Ô¡§
Æþ¼ê¥ë¡¼¥È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´Ø·¸Àè¤ÎÆÃÄê¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃÎ¿Í¤Î´Ø·¸Àè¤«¤éÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÃÎ¿Í¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçËã¤Ï¡Ö¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥É¥é¥Ã¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÂçËã¤ò½é¤á¤ÆµÛ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¸ì³ØÎ±³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¢¹ñ¸å¤âÆüËÜ¤ÇµÛ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇµÛ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¹âÍÈ´¶¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçËã¤Ï³ÐÀÃºÞ¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÌôÊª¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÂçËã¤Î°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼¡¤°¤Î¼ã¼Ô¤ÎÂçËã»ÈÍÑ¡¦½ê»ý¤Ë¤è¤ëÂáÊá
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤â26ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¼Ô¤ÎÂçËã»ÈÍÑ¡¦½ê»ý¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§7·î¡§Àì½¤Âç³Ø¸µ½ÀÆ»Éô°÷¡Ê22¡Ë¤ÎÃË¤¬ÂçËã¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá
¢§8·î¡§¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¸µ½ÀÆ»Éô°÷¡Ê20¡Ë¤ÎÃË¤¬ÂçËã»ÈÍÑ¤Ê¤É¤ÇÂáÊá
¢§9·î3Æü¡§µÜºê»Ô¤Ç20Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÃË5¿Í¤¬ÂçËã¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá
¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É ¼Ò²ñÉô ¸¤»ô¤µ¤ µ¼Ô¡§
SNS¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤·Ú¤ËÌ©Çä¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SNS¾å¤Ç±£¸ì¤Î³¨Ê¸»ú¤ò»È¤¤¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÂçËã¢ª¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î³¨Ê¸»ú
¢§ÂçËã¥ê¥¥Ã¥É¢ª¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î³¨Ê¸»ú¡¡¤Ê¤É
¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂçËã¤Ï¤¿¤Ð¤³¤è¤ê³²¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¿¤Ð¤³¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤è¤ê°ÍÂ¸ÅÙ¤¬Äã¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÌôÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¾ðÊó¤â½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÐÀÃºÞ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÄã¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤ÎËöÃ¼²Á³Ê¤Ï¢§´¥ÁçÂçËã¤ÏËöÃ¼²Á³Ê¤¬5000±ß¤È¡¢¢§³ÐÀÃºÞ¤Î5Ëü8000±ß¤ÈÈæ¤Ù¡¢²Á³ÊÌÌ¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
2024Ç¯¤Ë·Ù»¡Ä£¤¬Ä´ºº¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçËã¤ò½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿Ç¯Îð¤Ï8³ä°Ê¾å¤¬¡¢20Âå°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçËã¤ò½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿Ç¯Îð¡Û
¢§20ºÐÌ¤Ëþ¡§49.4%
¢§20Âå¡§31.9%
¢§30Âå¡§3.7%
¢§40Âå°Ê¾å¡§2.2%
¢§ÉÔÌÀ¡§12.7%
¡Ê2024Ç¯Ä´ºº¡¡·Ù»¡Ä£»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
ÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ÎÇ¯Îð¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É ¼Ò²ñÉô ¸¤»ô¤µ¤ µ¼Ô¡§
ÌôÊª´ØÏ¢¤Î¼èºà¤ò»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â¹»À¸¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæ³ØÀ¸¤¬°ãË¡ÌôÊª¤ÎÃ±½ã½ê»ý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì©Çä¤Ë´Ø¤ï¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ê¤É¤«¤é´«Í¶¤µ¤ì¡¢¹¥´ñ¿´¤ä¼þ¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÂçËã¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾µÇ§Íßµá¤¬ÍýÍ³¤ÇÂçËã¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥°¥ß¡É¤ä¡È¥¯¥Ã¥¡¼¡É¤Ë¤âÂçËãÀ®Ê¬¤¬
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ï¼ã¼Ô¤ò´Þ¤á¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤ËÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¤Ê¤¤¡¦½ê»ý¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£È³Â§¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçËã¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ³Â§¤¬2024Ç¯12·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂçËã¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ³Â§¡Û
¢§²þÀµÁ°
»ÈÍÑ¡§È³Â§¤Ê¤·
½ê»ý¡¦¾ù¼õ¡¦¾ùÅÏ¡§¤Ï5Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º
¢§²þÀµ¸å
»ÈÍÑ¡§ºÇÄ¹7Ç¯¤Î¹´¶Ø·º
½ê»ý¡¦¾ù¼õ¡¦¾ùÅÏ¡§ºÇÄ¹7Ç¯¤Î¹´¶Ø·º
TBSÊóÆ»¶É ¼Ò²ñÉô ¸¤»ô¤µ¤ µ¼Ô¡§
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÂçËã¤Î»ÈÍÑ¤ËÈ³Â§¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¬À©¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç»ÈÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¸å¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤ÐÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçËã¤ÎÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡È¥°¥ß¡É¤ä¡È¥¯¥Ã¥¡¼¡É¤Ê¤É¤âºÇ¶á½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÅª¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äñ¹³´¶¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°åÎÅÍÑÂçËã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸·È³²½¤Ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎË¡Î§¤¬¡ÖÂçËã¤ÎÀ®Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬À©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¾ðÊó¤¬¶Ê²ò¤µ¤ì¡ÖÂçËã¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçËãÆþ¤ê¥°¥ß¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÁÇ¿Í¤Ë¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçËã¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÂçËã¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼À± ¹À¤µ¤ó¡§
Ë¡µ¬À©¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¶¯²½¡¢¿©ÉÊ¤Î´ÉÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¼ã¤¤¿Í¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤â·¼È¯¤ä»ØÆ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡Åç¸©½Ð¿È
À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯