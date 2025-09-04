¥¹¥·¥í¡¼¡¢Âç·¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¡Ö¥Ç¥¸¥í¡¼¡×¹Åç¥Ñ¥ë¥³Å¹Æ³Æþ
¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥¹¥·¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ç¥¸¥í¡¼¡×¤ò¹Åç¸©¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¹Åç¥Ñ¥ë¥³Å¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÆ³ÆþÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥í¡¼¡×¤Ï¡¢²óÅ¾¤¹¤·ËÜÍè¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Å¹ÊÞÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë"°ìÊâÀè¤Î²óÅ¾¼÷»Ê"¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯9·îËö¤è¤êÂçºåÉÜ¡¦¹¾ºäÅ¹¡¢ÅìµþÅÔ¡¦¿·½ÉÀ¾¸ýÅ¹¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦Å·Çò¾Æ»³Å¹¤Î3Å¹ÊÞ¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ëÆ³Æþ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¿ï»þ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
9·î¤Ï¹Åç¸©¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¹Åç¥Ñ¥ë¥³Å¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¥Ç¥¸¥í¡¼¡×¤òÆ³Æþ¡£9·îËö¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥í¡¼¡×Æ³Æþ¤Ï124Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡£
¹ÅçÅÅÅ´¡ÖÈ¬ÃúËÙ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¡Ö¹Åç¥Ñ¥ë¥³Å¹¡×¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë¤ª¤¹¤·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¹¥·¥í¡¼¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â"¤¦¤Þ¤¤¤¹¤·"¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëÅ¹ÊÞ¶õ´Ö¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
