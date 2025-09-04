¡ÚÂæÉ÷15¹æ¡Ûº£¸å¤Î±«¡¦É÷¤Ï¡©¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ¡¡¼¯»ùÅç
ÂæÉ÷15¹æ¤Ï¸½ºß¡¢»ÖÉÛ»Ö»Ô¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤ª¤è¤½60¥¥í¤Ë¤¢¤ê¡¢»þÂ®25¥¥í¤ÇËÌ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤Ï5Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤ÏË¸å¿åÆ»¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÍ½Êó±ß¤Ø¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»Í¹ñ¡¦µª°ËÈ¾Åç¤Ø¤È¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢»§Ëà¡¢Âç¶ù¡¢¼ï»Ò¡¦²°µ×ÃÏÊý¤¬¶¯É÷°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ¤¬¶¯É÷°è¤«¤éÈ´¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¼ï»Ò¡¦²°µ×ÃÏÊý¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤¬4ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é5Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ìー¥Àー¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ç¤Ê±«±À¤ÏÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤«¤éËÌ¤ÎÊý¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4ÆüÍ¼Êý¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï±«±À¤¬ÅÓÀÚ¤ì¡¢±«¤Î¥Ôー¥¯¤Ï²á¤®¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÜºê¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4ÆüÍ¼Êý¤ÎÉ÷¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥á¥À¥¹¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ëíºê¤Ç5¥áー¥È¥ë¡¢À¾Ç·É½¤Ç10¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Âç¶ù¡¢¼ï»Ò¡¦²°µ×¤Î³¤°è¤Ç¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤4¥áー¥È¥ë¤È¡¢¤·¤±¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
5Æü¤ÏÂæÉ÷°ì²á¤Ç¸©Æâ¤ÏÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Ìá¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦