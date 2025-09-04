INI¡¢Ææ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÖNEW SINGLE¡×È¯Çä·èÄê
INI¡ÊC¡ËLAPONE ENTERTAINMENT
º£·î13Æü¡Á15Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ëINI¤¬¡¢2025Ç¯11·î19Æü¤ËNEW SINGLE¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×(11¼ï)¤¬¡ÈINI OFFICIAL STORE¸ÂÄê¡É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ INI¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë14·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü18»þ¤è¤ê³ÆÅ¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ ¡ÉNEW SINGLE¡É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ¤¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ææ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´ÌîÍºÂç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£