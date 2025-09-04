3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶á¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ



¢¡¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×"Behind the Scenes"¤¬¸ø³«

Âç¿¹¡§¿·¶Ê¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤Î"Behind the Scenes"¡Ê¢¨YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¡Ë¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª


¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª

Æ£ß·¡§ÎÉ¤¤¤Í¡ª

¼ã°æ¡§ÎÉ¤¤¤è¤Í¡ª

Âç¿¹¡§¤Í¡ª ¤Þ¤À´Ñ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª

¢¡¼ã°æÞæÅÍ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥°¥Ã¥º²ò¶Ø¡ª

Âç¿¹¡§¤Ç¡¢¼ã°æ¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥°¥Ã¥º¡Ê¥ß¥»¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖRingo Jam²ñ°÷¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡Ø¼ã°æÞæÅÍ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ "Wakai Hiloto¡ÖNewLevelUnlocked¡×- 2025 Birthday"¡Ù¡Ë¤¬²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡ª


¼ã°æ¡§¤Ä¤¤¤Ë¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ä¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡ª

Æ£ß·¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª ¼ã°æ¤µ¤ó¤âÍè·îÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª

¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª

Âç¿¹¡§10·î8Æü¡ª Îò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆü!!

¢¡²Æ¥Õ¥§¥¹¤«¤é¿·¶ÊÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç

Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¡Ê¢¨¥ß¥»¥¹¤Ï8·î17Æü¤Ë½Ð±é¡Ë¤Ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢


¤µ¤é¤Ë¡ÖSWEET LOVE SHOWER 2025¡×¡Ê¢¨¥ß¥»¥¹¤Ï8·î29Æü¤Ë½Ð±é¡Ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£


Âç¿¹¡§¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ Mrs. GREEN APPLE¡×¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡ª¡Ê¢¨8·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡Ë


Âç¿¹¡§¤Ç¡¢¡Ê¿·¶Ê¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡ÖMrs. GREEN APPLE ²Æº×¤ê IN MIYASHITA PARK¡×¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ë¤â8·î¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª ²Æº×¤ê¤Ã¤Æ³«ºÅ¤Ç¤­¤ë¤ó¤À!?¤Ã¤Æ¡£

¼ã°æ¡§ËÜÅö¤Ë¡ª

Âç¿¹¡§¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤À¤«¤é¡¢²Æº×¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡ª ¤¹¤ó¤´¤¤¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£

¼ã°æ¡§¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Æº×¤ê¡ª

Âç¿¹¡§²æ¡¹¤Ï¡Ä¡ÄÀè¤Û¤É¤Þ¤Ç¡Ê²Æº×¤ê¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê!? ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡ª


