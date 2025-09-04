Mrs. GREEN APPLE¡Ö²Æº×¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¡×²Æ¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤«¤é¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¡ª ÅÜÅó¤Î¡È²Æ¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶á¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
¢¡¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×"Behind the Scenes"¤¬¸ø³«
Âç¿¹¡§¿·¶Ê¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤Î"Behind the Scenes"¡Ê¢¨YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¡Ë¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
Æ£ß·¡§ÎÉ¤¤¤Í¡ª
¼ã°æ¡§ÎÉ¤¤¤è¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤Í¡ª ¤Þ¤À´Ñ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
¢¡¼ã°æÞæÅÍ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥°¥Ã¥º²ò¶Ø¡ª
Âç¿¹¡§¤Ç¡¢¼ã°æ¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥°¥Ã¥º¡Ê¥ß¥»¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖRingo Jam²ñ°÷¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡Ø¼ã°æÞæÅÍ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ "Wakai Hiloto¡ÖNewLevelUnlocked¡×- 2025 Birthday"¡Ù¡Ë¤¬²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡ª
¡ÚFC NEWS🍏¡Û— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 28, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1961021098486911132?ref_src=twsrc%5Etfw
#¼ã°æÞæÅÍ https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
"Wakai Hiloto¡ÖNewLevelUnlocked¡×- 2025 Birthday" ¤¬Ringo Jam²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È⚡️
¡ÖNewLevelUnlocked¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÈºÐ¤ò°ì¤Ä½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤Ø¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹🔑
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡Ä pic.twitter.com/OlTIaW5V3w https://t.co/OlTIaW5V3w
¼ã°æ¡§¤Ä¤¤¤Ë¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ä¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡ª
Æ£ß·¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª ¼ã°æ¤µ¤ó¤âÍè·îÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
Âç¿¹¡§10·î8Æü¡ª Îò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆü!!
¢¡²Æ¥Õ¥§¥¹¤«¤é¿·¶ÊÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç
Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¡Ê¢¨¥ß¥»¥¹¤Ï8·î17Æü¤Ë½Ð±é¡Ë¤Ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢
¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×MARINE STAGE¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿🏝️— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 17, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1956959253803188554?ref_src=twsrc%5Etfw
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼²áµîºÇ¹â¿Í¿ôÆ°°÷¡ª
Æþ¾ìµ¬À©¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿😢
³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Æ
²Æ¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤Þ¤¿°ì¤ÄÁý¤¨¤Þ¤·¤¿✨
°ú¤Â³¤¡¢ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é
¡ÖSUMMER¡Ä pic.twitter.com/QYKN4qKFsZ https://t.co/QYKN4qKFsZ
¤µ¤é¤Ë¡ÖSWEET LOVE SHOWER 2025¡×¡Ê¢¨¥ß¥»¥¹¤Ï8·î29Æü¤Ë½Ð±é¡Ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
¡ÖSPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY¡×LAKESIDE STAGE¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 29, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1961421175143223705?ref_src=twsrc%5Etfw
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥Ö¥·¥ã¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©✨
°ú¤Â³¤¡¢¥ß¥»¥¹¤È²Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦🎐
#¥é¥Ö¥·¥ã https://twitter.com/hashtag/%E3%83%A9%E3%83%96%E3%82%B7%E3%83%A3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/bYKdYj7hpX https://t.co/bYKdYj7hpX
Âç¿¹¡§¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ Mrs. GREEN APPLE¡×¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡ª¡Ê¢¨8·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡Ë
˗ˏˋ📢8·î30Æü(ÅÚ)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤ÇÈÎÇä³«»Ï🍏— °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) August 29, 2025 https://twitter.com/ichibanKUJI/status/1961338069682106494?ref_src=twsrc%5Etfw
¡Ú°ìÈÖ¤¯¤¸ #MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw MAGICAL 10 YEARS¡Û
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿°ìÈÖ¤¯¤¸¡¢
D¾Þ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É✨
¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤ê
¤ª¹¥¤¤Ê»È¤¤Êý¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤🍏🎵
🔍¼è°·Å¹ÊÞ¸¡º÷¡Ä pic.twitter.com/k9kCMLr0d9 https://t.co/k9kCMLr0d9
Âç¿¹¡§¤Ç¡¢¡Ê¿·¶Ê¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡ÖMrs. GREEN APPLE ²Æº×¤ê IN MIYASHITA PARK¡×¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ë¤â8·î¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª ²Æº×¤ê¤Ã¤Æ³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤ó¤À!?¤Ã¤Æ¡£
¼ã°æ¡§ËÜÅö¤Ë¡ª
Âç¿¹¡§¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤À¤«¤é¡¢²Æº×¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡ª ¤¹¤ó¤´¤¤¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¼ã°æ¡§¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Æº×¤ê¡ª
Âç¿¹¡§²æ¡¹¤Ï¡Ä¡ÄÀè¤Û¤É¤Þ¤Ç¡Ê²Æº×¤ê¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê!? ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡Ú#MGA_²Æº×¤ê https://twitter.com/hashtag/MGA_%E5%A4%8F%E7%A5%AD%E3%82%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw🎐¡Û— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 19, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1957685403802300893?ref_src=twsrc%5Etfw
¿·¶Ê¡Ø#²Æ¤Î±Æ https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%8F%E3%81%AE%E5%BD%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°🌿
½ÂÃ«¡¦MIYASHITA PARK¤Ç
¡ÖMrs. GREEN APPLE ²Æº×¤êIN MIYASHITA PARK¡×³«ºÅ¥¹¥¿¡¼¥È🏮
¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤🙌
⚠️Æþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó(ÃêÁª)¤â¤·¤¯¤ÏÄ¾Á°Í½Ìó(³ÆÆüÀèÃå) ¤Ç¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ä pic.twitter.com/D6Naga5Yni https://t.co/D6Naga5Yni
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624