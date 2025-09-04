¹ë¥É¥ë¤ä¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤Ï¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¡¢¸¶Ìý¤ä¶â¤¬ÆðÄ´¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¹ë¥É¥ë¤ä¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤Ï¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¡¢¸¶Ìý¤ä¶â¤¬ÆðÄ´¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¤ÎÌÌ¤¬¶¯¤¤¹ë¥É¥ë¤ä¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸¶Ìý¤ä¶âÁê¾ì¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾ÄÌ²ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤Ï¡¢Åìµþ¸áÁ°¤Î0.6550ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò0.6517ÉÕ¶á¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë¥«¥Ê¥À¤ÏÅìµþÄ«Êý¤Î1.3792ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¹âÃÍ¤ò1.3823ÉÕ¶á¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë¥É¥ëÂÐ¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹ë¥É¥ë¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë¥É¥ë±ß¤Ï97±ßÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢96.60Âæ¤Ø¤ÈÆð²½¡£°ìÊý¡¢¥«¥Ê¥À±ß¤Ï107.15ÉÕ¶á¤«¤é107.45ÉÕ¶á¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Êý¸þÀ¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
AUD/USD¡¡0.6521¡¡USD/CAD¡¡1.3818
AUD/JPY¡¡96.67¡¡CAD/JPY¡¡107.30
¡¡»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¤ÎÌÌ¤¬¶¯¤¤¹ë¥É¥ë¤ä¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸¶Ìý¤ä¶âÁê¾ì¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾ÄÌ²ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤Ï¡¢Åìµþ¸áÁ°¤Î0.6550ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò0.6517ÉÕ¶á¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë¥«¥Ê¥À¤ÏÅìµþÄ«Êý¤Î1.3792ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¹âÃÍ¤ò1.3823ÉÕ¶á¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë¥É¥ëÂÐ¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹ë¥É¥ë¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë¥É¥ë±ß¤Ï97±ßÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢96.60Âæ¤Ø¤ÈÆð²½¡£°ìÊý¡¢¥«¥Ê¥À±ß¤Ï107.15ÉÕ¶á¤«¤é107.45ÉÕ¶á¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Êý¸þÀ¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
AUD/USD¡¡0.6521¡¡USD/CAD¡¡1.3818
AUD/JPY¡¡96.67¡¡CAD/JPY¡¡107.30