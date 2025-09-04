²µÉðÍÎ¶©»á¡¢¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡ºî²È¡¦²µÉðÍÎ¶©»á¡Ê49¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡Ö»à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¶È²È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´ßÃ«Íö´Ý¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö»à¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë?¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç²µÉð»á¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤è¡£¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤êÀäË¾¤·¤¿¤Î¤Í¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²¶¤Ï·ò¾ï¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÃÊ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡È»à¤Ë¤¿¤¤¤Û¤É¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¡¢À¸¤Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï·ë¹½¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡´ßÃ«¤¬¡Ö·ë¹½½Å¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤ï¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢²µÉð»á¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤³¤Ç³Ð¸ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤â¡¢²¶¤ÏÀ¸¤ÃÑ¤µ¤é¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£