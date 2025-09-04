ÂçÊ¬»ÔÆþ»¥Ë¸³²»ö·ï¡¡Â¤±à¶È¼Ô¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¡¡µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë
ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Î¸ø±à¤Î½üÁð¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò½ä¤ëÆþ»¥Ë¸³²»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Á°»ÔµÄ¤«¤éÍ½Äê²Á³Ê¤òÊ¹¤¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤òÍî»¥¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¤±à¶È¼Ô¤Î¼ÒÄ¹¤Î½é¸øÈ½¤¬4ÆüÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø·ÀÌó´Ø·¸¶¥ÇäÆþ»¥Ë¸³²¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊ¬»Ô¤ÎÂ¤±à¶È¡Ö¿·Ì¾ÎÐ²½¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦¿·Ì¾¸øÌÀÈï¹ð58ºÐ¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿·Ì¾Èï¹ð¤Ï2024Ç¯4·îÂçÊ¬»Ô¤Î»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¡¢ÈëÌ©»ö¹à¤Ç¤¢¤ëÍ½Äê²Á³Ê3·ï¤òÁ°ÂçÊ¬»ÔµÄ¤Î»³ËÜÂîÌðÈï¹ð¤«¤éÊ¹¤¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1·ï¤òÍî»¥¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4ÆüÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¿·Ì¾Èï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡Ö¿·Ì¾Èï¹ð¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤éÁ°»ÔµÄ¤Î»³ËÜÈï¹ð¤ò¸©Â¤±à·úÀß¶È¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤Ë¿äµó¤¹¤ë¤«¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»³ËÜÈï¹ð¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ù±ç¼Ô¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¿·Ì¾Èï¹ð¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æþ»¥Í½Äê²Á³Ê¤òÁ°»ÔµÄ¤Î»³ËÜÈï¹ð¤ËÏ³¤é¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÊ¬»Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷2¿Í¤ËÂÐ¤·ÂçÊ¬´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ï9·î1ÆüÉÕ¤ÇÈ³¶â¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£