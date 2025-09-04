°ñ¾ë¸©²¤ÇÄÆÍî¤·¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÀïÆ®µ¡¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼²ó¼ý¡¡¿¹ÅÄ¶õËëÄ¹¤Ï·±ÎýºÆ³«¡Ö°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝÁ°Äó¤ËÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¡×
°ñ¾ë¸©²¤Ç8·î¤ËÄÆÍî¤·¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¡§
°ú¤Â³¤¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¸¤Î¿×Â®¤Ê¼Â»Ü¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏF-2AÀïÆ®µ¡¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¼çÍã¤Ê¤Éµ¡ÂÎ¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¿å¿¼200¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î³¤Äì¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Îµ¡¤Ï8·î7Æü¤Ë°ñ¾ë¸©²Ìó150km¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¶ÛµÞÃ¦½Ð¤·¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
F-2ÀïÆ®µ¡¤Î·±ÎýºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹ÅÄ¶õËëÄ¹¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤òÁ°Äó¤ËÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£