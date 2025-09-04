防犯カメラに犯行の一部始終…新宿・歌舞伎町“コンカフェ”から現金やシャンパン盗む　41歳男を逮捕　約10件の窃盗事件に関与か

東京・新宿署で周囲とあいさつを交わしながら出てきた男。

無職の山内勇輝容疑者（41）。

新宿・歌舞伎町のコンセプトカフェから現金やシャンパンを盗んだ疑いが持たれています。

その犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていました。

8月21日午前11時ごろ、入り口の段差につまずきながら店に侵入した山内容疑者。

奥に進むと、防犯カメラの方をチラリ。

鍵を使い、レジを開けようとしますが、なかなか開かない様子。

諦めたのか、今度は冷蔵庫を物色し始め、酒瓶をひっくり返すも、1本だけ取り出して他は元に戻します。

そして、棚に飾ってあるシャンパンを店にあった袋に次々と詰め込み、両手に抱えながら持ち去りました。

盗まれたのはシャンパン7本、合計38万円相当と現金約12万円。

調べに対し、山内容疑者は「盗んだことに間違いありません。財布をなくしてお金が必要になった」と容疑を認めています。

山内容疑者は、都内の飲食店を狙った10件近くの窃盗事件についても関与をほのめかしていて、警視庁が関連を調べています。