新潟市は去年の能登半島地震で液状化被害を受けた地区の対策工事を検討しています。住民が負担する費用について、維持費のみ50坪あたり30年間で約26万円になると発表しました。



去年の元日。震度5強の大きな揺れに見舞われた新潟市。西区を中心に液状化が広がり、約1万棟の住宅に被害が出ました。新潟市は液状化の被害が大きかった西区と江南区の計250ヘクタールで対策工事を検討しています。





工事に採用するのが「地下水位低下工法」です。液状化現象は地下水の水位を下げる対策が有効とされていて、道路の下に集水管を埋めて地下水を川などへ流します。焦点となっているのが工事の費用です。新潟市は液状化の危険度が高い地域が多く公平性の観点から工事費については住民への自己負担を求めています。さらに…。〈新潟市 中原八一市長〉「土地所有者全員の同意を原則とさせていただきたい」土地の所有者全員が合意した場合のみ対策工事を行うとしています。そして4日、土地50坪あたりの負担額が30年間で約26万円になると発表しました。ポンプ場や集水管の整備費などは市が全額負担する一方、土地の所有者にはポンプの電気料金やメンテナンス費などの5割を負担してもらうということです。新潟市西区で暮らす坂本満さんです。〈坂本満さん〉「いつまで住むかわからないところに26万という高齢者にとっては非常に大きな金額ですよね、それを出せるかどうかっていう」地震では自宅に大きな被害はありませんでしたが液状化によって自宅周辺のマンホールが隆起。生活用水に砂が混ざるなど、8か月ほど水道水は利用できませんでした。坂本さんは、金額の大きさに関わらず全員の合意をとることは難しいと話します。〈坂本満さん〉「自分が率先してやろうじゃないかっていう（人がいるのか）どうやって説明して説得するんですかね。問題は実行なんですよね、実行するときに説得して納得しなきゃいけない、そこまで持っていくのに大変だと思う。私は本当に大変だと思う」市は今後、住民側に工事の意向を確認し合意を図る予定です。土地の所有者全員の合意が得られてから半年から1年ほどで着工するということです。〈新潟市 中原八一市長〉「液状化対策事業は住民と市が一緒になって行うものです。事業を実施することにより今後、地震が発生した場合でも液状化被害を受けるリスクを軽減するとともに、安全安心な土地に再生し、その土地の価値も高まるものと思います」新潟市による住民への説明会は10月に3日間開催される予定です。