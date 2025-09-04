元Bリーガーがチーム最多25得点と躍動…イギリスに2013年以来のユーロバスケット勝利をもたらす

9月4日（現地時間3日）、「FIBAユーロバスケット2025」のグループA、グループBは全日程を終え、決勝トーナメントに進出する8チームが出そろった。

グループBではイギリス代表（FIBAランキング48位）がニコラ・ブーチェビッチ（シカゴ・ブルズ）を擁するモンテネグロ代表（同16位）に挑んだ。リバウンドこそ相手の35個に対して28個と下回ったものの、ディフェンスで18個のターンオーバーを誘発。ファストブレイクから20得点を挙げるなど89－83で勝利を収め、初白星を手にしてユーロバスケットの戦いを終えた。

イギリスがユーロバスケットで勝利を挙げたのは2013年以来12年ぶり。得失点差によって決勝トーナメント進出を逃したものの、4得点9リバウンド3アシスト2スティールを記録したカール・ウィートル（レイヤー・ベネチア／イタリア）は「選手たちが成し遂げたことを誇りに思います。特に（57－120でドイツ代表に敗れた）前回の試合のあとだったのでなおさらです。グループリーグ最後の試合で、コートを去る時に後悔のないよう、しっかりと戦い抜きたいと思っていました」と胸を張った。

格上モンテネグロを相手に躍動したのがマイルズ・ヘソンだ。佐賀バルーナーズ、香川ファイブアローズ、富山グラウジーズでプレー経験を持つ35歳は、前半の16得点を含むチーム最多25得点に7リバウンド4アシスト1スティール1ブロックをマーク。5試合すべてに出場し、チーム最多の1試合平均15.0得点に同4.0リバウンド2.2アシスト1.0スティールの活躍を見せた。

ヘソンは大会から姿を消すことになったが、フランツ・ワグナー（オーランド・マジック）やデニス・シュルーダー（サクラメント・キングス）といったNBA組ともプレーするドイツ代表（同3位）のヨハネス・ティーマン（群馬クレインサンダーズ）、ラッシ・トゥオビヘッドコーチ（横浜ビー・コルセアーズ）が率いるフィンランド代表（同20位）などは決勝トーナメントへ。NBA選手の活躍に注目が集まるなか、ヨーロッパ最高峰の戦いに挑むBリーグ関係者からも目が話せない。

■試合結果



モンテネグロ 83－89 イギリス



MNE｜26｜16｜21｜20｜＝83



GBR｜25｜23｜20｜21｜＝89

【動画】マイルズ・ヘソンがモンテネグロを相手に25得点