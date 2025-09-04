誰のシュートに違い感じた? E-1発のGK早川友基「みんなが思っている通りです(笑)」
EAFF E-1選手権で日本代表初招集を勝ち取ったGK早川友基(鹿島)が、北中米W杯につながるアメリカ遠征への切符をつかんだ。「本当に嬉しい。でもやっぱりここがゴールじゃない。ここのメンバーがいる中で自分がどれだけできるのかというのが非常に重要になってくる」。W杯開催国での貴重なチャンスを、自身の成長、そして代表での生き残りにつなげていく構えだ。
数々のビッグセーブと足下の技術で今季の鹿島を優勝争いに導いている早川は今夏、E-1選手権に臨む日本代表に招集され、第2戦の中国戦(◯2-0)で代表デビュー。前半に訪れた決定的なピンチを阻むなど、初代表の舞台でも安定したパフォーマンスを披露し、欧州組も合流する9月シリーズへの生き残りを果たした。
国内組のGK大迫敬介(広島)とはE-1選手権で共に活動していたが、GK鈴木彩艶(パルマ)とは今回が初の対面となった。
その印象を問うと「でかいっす。ガタイがでかいっすね」との率直な感想で報道陣を笑わせた早川。それでもセリエAでプレーする後輩からも刺激を受けているようで、「普段Jリーグでやっているよりも判断、テンポを早くするところが鍵になる。ビルドアップでボールを配球するところもそうだし、シュートストップでも普段より飛んでくるスピードが全然速い。自分がそこでどれだけ順応できるかもあるし、自分がいま持っている最大限の力を出すのが全てかなと思う」と成長への意欲をたぎらせていた。
また全体練習後の恒例となっている居残りシュート練習では、鈴木と大迫との交代でゴールマウスに立ち、欧州組の攻撃陣とも対峙していた。
「誰のシュートに違いを感じたか」という定番の質問には「みんなが思っている通りです(笑)」と早川。名前は明かされずとも、ここで名前が挙がるのは常にFW上田綺世(フェイエノールト)だ。
早川と上田は同じ関東大学リーグでプレーしていた1998年度生まれの同学年。プロ入りは上田が先だったが、ルーキーイヤーの2021年から1年半にわたって鹿島で共にプレーしており、早川は「アイツのシュートは久しぶりに受けると止まっちゃいますね」と懐かしそうに再会を喜んだ。
練習の中では、欧州で飛躍を続ける上田の成長も感じていたという。
「鹿島でやっていた時も(シュートが)十分速いなと思っていたけど、海外に行ってパワーアップしている。やっぱりとにかく速いし、重いですね。あとシュートだけじゃなく、ゲーム中もポストプレーの質だったり、相手への身体の預け方、持っていき方がすごい。動き出しの面でも彼は優れているので、素晴らしい武器だなと思います」(早川)
自身も負けじと世界基準のパフォーマンスを突き詰めていく構えだ。
今回のアメリカ遠征は初めてアジア以外の相手と対戦できる貴重な機会。「能力値が身体的にもすごく高い選手たちだと思うし、身体能力が高いなかで相手の逆を取ってくるとか、隙を狙っているといか、細かい部分につけ込んでくる相手だと思う。攻めている時から準備をしっかりしていかないといけないし、ポジショニングなど常に良い準備をしておかないと難しい相手になる」。入念な分析も怠らず、さらなる代表定着を狙う。
(取材・文 竹内達也)
