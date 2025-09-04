記者会見で発言するルビオ米国務長官＝３日/Hector Vivas/Getty Images

（ＣＮＮ）米軍がカリブ海で麻薬密輸船とされる船に対して実施した攻撃について、ルビオ国務長官は３日、トランプ政権の麻薬取引との戦いにおける重大な転換点に当たるとの認識を示し、今後一段と破壊的な措置を取る考えを示した。

攻撃は２日に実施された。ルビオ氏は今回、麻薬密輸船を拿捕（だほ）する従来の方針には効果がなかったと主張。今後は代わりに、「麻薬テロ組織に戦争を仕掛けていく」との考えを明らかにした。

ルビオ氏はメキシコ市での記者会見で、「米国は長年、麻薬船の拿捕と阻止を目的とした諜報（ちょうほう）体制を構築してきた。それをしても効果がない」と説明した。

さらに「彼らを止めるには、爆破して排除するしかない」と発言。麻薬カルテルは貨物の２％を失うことを織り込んでいるため、海上阻止は効果を持たないとも主張した。

ルビオ氏によると、米国は犯罪組織トレン・デ・アラグアとのつながりが指摘される船がベネズエラから接近し、「最終的に米国に向かっている」との諜報を入手した。

「大統領の指示で、阻止するのではなく爆破した。今後も同じことが起きるだろう。今もどこかで起きているかもしれない」としている。

トランプ政権は今年、トレン・デ・アラグアを含む複数の中南米のカルテルや犯罪組織を外国テロ組織に指定した。

ルビオ氏もバンス副大統領も、攻撃を行う法的権限について問われ、このテロ指定が根拠だと説明している。ルビオ氏によれば、トランプ大統領には「米国に対する差し迫った脅威を排除する」権限があるという。

ただし、この作戦の詳細については依然として不明点が多い。米国はここ数週間、カリブ海や南米の周辺に大量の軍事資産を集結させているが、船に積まれていた麻薬の種類や、爆破の正確な方法といった情報は明かされていない。ルビオ氏は２日、作戦の詳細について国防総省に問い合わせるよう促したが、国防総省は今回の攻撃について報道陣に説明していない。

２日の攻撃では１１人が死亡した。国務省でキャリアの大半を麻薬対策に費やしてきたルイス・モレノ元米国大使は「前例のない事態だ」との見方を示している。