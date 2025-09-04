ホロライブ・白上フブキ、“本アカ”で人気飲食店のキャンペーンに登場 食欲そそる川柳を披露し反響「うまいw二重の意味でw」
「ホロライブ」所属のVTuber・白上フブキさんが、4日までに自身のエックスを更新。人気飲食店のキャンペーンに応募し、独特な川柳を披露すると、ファンから笑いが起きた。
【写真】白上フブキさん作 テーマ“お月見”の川柳
フブキさんが参加したのは、回転ずしチェーン「がってん寿司」が開催している、“お月見”をテーマにした川柳募集キャンペーン。「団子より 食欲そそる 〇〇〇〇」の〇〇〇〇に入る言葉を投稿し、優秀賞に選ばれるとポイントがプレゼントされる仕組みだ。実は「がってん寿司」好きを公言しているフブキさんも、満を持してこの企画に参戦。〇〇〇〇に「漬けマグロ」を入れて、食欲をそそる一句を完成させた。
まさかの本アカウントでの参戦に、独特な川柳を披露した彼女に対し、ファンからは「寿司くいてぇ」「漬けマグロ食べたくなるぅぅうう！！」「そそるぜ〜これはw」「うまいw二重の意味でw」などの声が寄せられている。
引用：「白上フブキ」エックス（＠shirakamifubuki）
