黒髪ショートののん　※「のん」インスタグラム

写真拡大

　俳優・アーティストののんが4日、自身のインスタグラムを更新。黒髪ショートにスタイルチェンジした姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。

　投稿でのんは「髪切った」とつづり、ヘアカットしたことを報告。黒髪ショートになった姿を披露し、自然体ながらも洗練された雰囲気を漂わせた。

　この姿にファンからは「スッキリしてお似合い」「ショートののんちゃん大好き」「やはり黒髪が似合う」といった声が寄せられ、称賛が相次いでいる。

　のんは3日に3rdフルアルバム『Renarrate』をリリース。アルバムジャケットでは真っ赤に染めた印象的なミディアムヘアを披露しており、今回の黒髪ショートはその大胆な赤髪から一転、シックでナチュラルな印象へとガラリと変化を遂げている。

