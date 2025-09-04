松本潤「19番目のカルテ」最終話再編集＆予定通り放送受けコメント「最後まで宜しくお願いします」出演中・清水尋也容疑者が逮捕
【モデルプレス＝2025/09/04】嵐の松本潤が4日、自身のInstagramストーリーズを更新。TBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）の最終話が、一部再編集のうえ予定通り放送されることを受け、コメントした。
【写真】最終回直前の日曜劇場に出演している清水尋也＆松本潤
3日に、主要キャストである3年目の内科専攻医・鹿山慶太を演じていた俳優の清水尋也容疑者が麻薬取締法違反で逮捕されたことを受け、同作のSNSは「最終話に向けて撮影・編集作業を続けてまいりましたが、 一部再編集を行い、 改めて当初の予定通り9月7日（日）に最終話を放送いたしますことをご報告いたします」と予定通りの放送となることを報告。「優しく柔らかい、 そして温かい作品を最後まで皆様にお届けできるよう、オンエアに向けて一丸となり作り上げていきたいと思います」と伝えていた。
同作で主演を務める松本は同投稿内容を引用し「最後まで宜しくお願いします」とつづった。
清水容疑者は1999年6月9日生まれ、東京都出身。2012年、映画「震動」で俳優デビュー。主な出演作は映画「渇き。」（2014年）、「ソロモンの偽証 前篇・事件／後篇・裁判」（2015年）、「ちはやふる 上の句・下の句／結び」（2016、2018年）、「東京リベンジャーズ」シリーズ（2021、2023年）、ドラマ 「おかえりモネ」（2021年）、「Eye Love You」（2024年／TBS系）、「海に眠るダイヤモンド」（2024年／TBS系）などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】最終回直前の日曜劇場に出演している清水尋也＆松本潤
◆松本潤「19番目のカルテ」最終話放送受けコメント
3日に、主要キャストである3年目の内科専攻医・鹿山慶太を演じていた俳優の清水尋也容疑者が麻薬取締法違反で逮捕されたことを受け、同作のSNSは「最終話に向けて撮影・編集作業を続けてまいりましたが、 一部再編集を行い、 改めて当初の予定通り9月7日（日）に最終話を放送いたしますことをご報告いたします」と予定通りの放送となることを報告。「優しく柔らかい、 そして温かい作品を最後まで皆様にお届けできるよう、オンエアに向けて一丸となり作り上げていきたいと思います」と伝えていた。
清水容疑者は1999年6月9日生まれ、東京都出身。2012年、映画「震動」で俳優デビュー。主な出演作は映画「渇き。」（2014年）、「ソロモンの偽証 前篇・事件／後篇・裁判」（2015年）、「ちはやふる 上の句・下の句／結び」（2016、2018年）、「東京リベンジャーズ」シリーズ（2021、2023年）、ドラマ 「おかえりモネ」（2021年）、「Eye Love You」（2024年／TBS系）、「海に眠るダイヤモンド」（2024年／TBS系）などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】