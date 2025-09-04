Perfumeかしゆか、スウェット姿で美ウエストチラリ「可愛すぎる」「憧れます」
【モデルプレス＝2025/09/04】3人組テクノポップユニット・Perfumeのかしゆかが4日、自身のInstagramを更新。「Perfume Closet #10」として撮影での姿を公開した。
【写真】Perfumeかしゆか、美ウエストチラリスウェット姿
かしゆかはPerfumeのファッションプロジェクト「Perfume Closet」の＃10として、グレーのセットアップを着用し、美しいウエストのラインが際立つポーズを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良い」「美ウエスト」「スタイル抜群」「完璧すぎ」「可愛すぎる」「憧れます」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆かしゆか、美しいウエストラインを披露
