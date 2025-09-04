“ダボッと感”よりこっちかも！【ZARA】40・50代が着映える♡「洗練ワンピ」

上品さとリラックス感を兼ね備えた着こなしが人気を集める今。40・50代が洗練された着こなしをつくるなら、メリハリシルエットのワンピースにも注目してみて。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人コーデにマッチするきれいめワンピを紹介します。夏を着ようか迷う夏から秋へのスイッチコーデにもぴったりかも。

ウエストのプリーツディテールですっきり見え

【ZARA】「プリーツウエスト マッチングニットワンピース」\13,590（税込）

ウエストに施されたプリーツディテールにより、スタイルアップが狙えるワンピース。光沢のある素材と秋を先取りできそうなブラウンも上品見えをサポートし、ミドル世代の垢抜けに一役買ってくれそうです。カーディガンやジャケットとのレイヤードスタイルもおすすめ。

季節の変わり目にも活躍してくれそうな洗練黒ワンピ

【ZARA】「プリーツ入りミディワンピース ZW COLLECTION」\10,990（税込）

ウエストのプリーツディテールが、エレガントで女性らしい雰囲気を演出。スラリと縦ラインが強調されるシルエットで、スタイルアップが期待できそう。通気性が良いリネンブレンド素材なので、残暑が厳しい今の時期にぴったりです。オンオフ問わず即戦力になり、季節の変わり目にも活躍してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M