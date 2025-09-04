◆第９６回都市対抗野球大会▽２回戦 ヤマハ１２―１大阪ガス（４日・東京ドーム）

７年連続４６度目出場のヤマハ（浜松市）は２回戦で大阪ガス（大阪市）に１２―１で快勝した。先発した最速１５０キロ超の新人右腕・梅田健太郎（２２）は８回４安打１失点、無四球で７つの三振を奪う好投を披露した。エース候補の力投に、打線は１５安打１２点を奪う猛攻で、準々決勝進出を決めた。

初めての東京ドームでのマウンド。大応援団に背中を押された梅田の制球力がさえた。３本柱はストレート、カーブ、フォーク。四球を出さず、三振を奪うごとに気持ちが乗り、ふだんはあまり投げないチェンジアップも決まった。８回に１点を失って降板。最終回は４年目の沢山優介（２１）に託したが、堂々の投球内容だった。「一球一球全力でやりました。意外と緊張はあったけど、うまく投げられました」と振り返った。

申原直樹監督（４６）がチームの若返りを推進する中で、期待に応えた。勇気づけられたのは、３回に同期の指名打者・森川凌（２２）が放った右中間への１号２ランだ。「森川は予選から打ってくれていたんで、期待がありました。（２回に先制適時打を放った土山翔生内野手と）２人に助けられました」と笑顔を見せた。

目指すのは、完投できる投手になること。３５年ぶりの優勝へチームが勝ち進めば、梅田にまたチャンスが巡ってきそうだ。

（甲斐 毅彦）