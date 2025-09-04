元バレーボール女子日本代表の木村沙織さんが、番組のオフショットを公開し話題を呼んでいる。

木村さんは４日、自身のインスタグラムを更新し、ＴＢＳ系番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（毎週月曜〜金曜朝５：２０〜８：００）に出演した際のオフショットを投稿。スタジオのアナウンサーらとバレーボールでトスを上げるポーズをしたり、安住紳一郎アナウンサーと遠近法で身長をそろえるショットなどを公開した。「女子バレー勝ちましたねー みんなの気持ちが全面に出てていて、かっこよかったです！」とつづり、「（ 余談ですが ）あまり仕事について連絡をしてこない母から 珍しく“爽やかでよかったよ〜” とＬＩＮＥがきていました」と明かし、「うちの母、安住アナが大好きなので自分が会ったかのように嬉しかったようです、、お仕事を通してちょっとした親孝行もできたみたいで私も嬉しかったです、ありがとうございました」と裏話を披露。「いよいよこっから！頑張れニッポン ＃世界バレー」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「本当に熱くなり観て応援してました」「フルセットの末、手に汗握り応援してたので歓喜しました」などの声が寄せられている。