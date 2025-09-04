MBSの玉巻映美アナウンサー(32)が４日、自身のインスタグラムを更新。本格的に産休入りすると報告した。玉巻アナは６月に第２子の妊娠を発表していた。



【写真】お腹ふっくら！ママオーラ全開です

「今日、Podcastやラジオ収録の仕事納めをし、明日から本格的に産休入りとなりました」と投稿。「職場の皆さんにサポートして頂いたおかげで、ここまで大きく体調を崩すことなく、無事に仕事を続けることができました」とし、「しばらくの間、会社を離れるのはさみしいですが…この期間に私自身も大きく成長できたらなと思います」とつづった。



続けて「写真は、先日ある仕事をした時の衣装部屋で！なんの仕事だったかはまたお知らせします」と記し、ふんわりとしたマタニティワンピース姿で膨らんだお腹を抱えて自撮りをするショットなどを掲載。「お腹はかばりぽっこりしてきましたが、ここからまだまだ大きくなるようです…ひー！ぼちぼちマイペースに頑張ります」と締めくくった。



フォロワーからは「体調気をつけてくださいね」、「たまちゃん待ってますね」、「どうぞ丈夫な赤ちゃん産んでください」などの声が寄せられた



（よろず～ニュース編集部）