4日未明に発生し、九州に接近している台風15号。福岡県内でも、すでに影響が出ているところがあります。

■奥村三枝記者

「福岡県豊前市の、うみてらすです。普段、この水槽は魚でいっぱいなのですが、きょうは台風の影響で入荷できていません。」



入り口の看板には「台風の影響でお魚少ないです」と、お断りが書かれています。

この日の魚介の入荷量は、普段の2割ほどということです。台風の影響で風が強く、漁に出ることができなかったためということです。





■うみてらす豊前・宇都宮 靖士 店長「去年は4日か5日くらい休んだ時もある。あとはカキ養殖のいかだがあるので、それが被害がないか心配です。（去年は）被害が出て、いかだが流されたりしたので。」

うみてらす豊前に魚を卸している漁師は、4日夜も漁は難しいだろうと話します。



■漁師・重松輝哉さん（21）

「たぶん、きょうの夜も行けないと思います。あすは6時に出る予定なので、その前に判断します。」



台風15号の接近・通過に伴い、宮崎県や大分県から東海までの広い範囲で、線状降水帯の発生が予測されています。



気象台は、福岡県内では5日朝にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意を呼びかけています。