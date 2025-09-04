台風15号が日本列島に接近中。既に台風本体の雨雲が九州の太平洋側にかかり、宮崎県では線状降水帯による非常に激しい雨が降り始めている。5日昼ごろにかけて台風本体の雨雲がかかり、他の地域でも線状降水帯が発生し、大雨災害の恐れがある。各地の警戒期間をまとめた。

台風15号が九州に接近中 宮崎県で線状降水帯が発生

台風第15号は、今夜(4日)遅くにかけて、九州の東海上を北上し四国にかなり接近する見込みです。その後、進路を東よりに変え、5日にかけて西日本から東日本の太平洋側を東に進むとみられます。西日本から東日本では、あす5日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。

4日18時から5日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

東北地方 150ミリ

関東甲信地方 200ミリ

北陸地方 100ミリ

東海地方 300ミリ

近畿地方 250ミリ

中国地方 120ミリ

四国地方 250ミリ

九州北部地方 200ミリ

九州南部 120ミリ

さらに線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおり。

●東北地方

岩手県、宮城県 5日明け方から5日昼前にかけて

●東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 4日夜のはじめ頃から5日昼過ぎにかけて

●近畿地方

和歌山県 5日未明から5日昼前にかけて

●四国地方

徳島県、愛媛県、高知県 5日昼前にかけて

●九州北部地方

大分県 5日未明にかけて

●九州南部

宮崎県 4日夜遅くにかけて

線状降水帯発生時にとるべき行動

線状降水帯が発生している場合は、すでに土砂災害や洪水による災害発生の危険度が、急激に高まっている状態です。



自治体からの避難に関する情報を確認のうえ、早めの安全確保を心がけましょう。すでに避難することが危険な場合、家の中の、崖や川から離れたできるだけ高い所で身を守るようにしてください。(ただし、土石流が想定される箇所においては、危険な区域の外へ退避する、もしくは堅牢な建物の高層階に避難することが基本です。)

なお、土砂災害は、雨が弱まったり、止んだりした後でも、発生する場合があります。土砂災害の前兆は、斜面のひび割れ、異様な音・におい、湧き水が止まる、濁った水が噴き出すなどです。このような前兆を見つけた時には、すぐに、斜面から離れてください。

また、河川の増水・氾濫も大雨のピークが過ぎた後に発生する場合があります。雨が弱まっても川には絶対に近づかないでください。