ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を9月5日から期間限定で発売します。

「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げたバーガー

同商品は、ビーフ4枚を使用した「ワンパウンダーシリーズ」第3弾。直火焼きの100％ビーフパティ4枚、チェダーチーズスライス4枚、クリーミーなマヨソースに、トウガラシの辛味とニンニクのうまみ、豆板醤（トウバンジャン）の隠し味をプラスした「特製スパイシーソース」をサンドし、「燻製（くんせい）辛口ガーリックフレーク」で仕上げた「超大型バーガー」です。

同店によると、注文時は「ハーフカット」がおすすめとのこと。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると、半分にカットして提供され、持ちやすく食べやすい上に、肉汁がたっぷりの真ん中から食べることができます。

同社は「“ワンパウンダーシリーズ”好きの皆さまも、辛い物好きの皆さまも、総カロリー1390キロカロリー、総重量453グラムのうまさと辛さがクセになる超大型バーガー『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』をぜひこの機会に存分にお楽しみください」とアピールしています。

ボリューム満点のバーガーについて、SNSでは「うわ〜、こりゃ食べたいなぁ〜」「キターっ！！」「ビジュ迫力満点だな。おいしそう」「たまんねーな！食いたい！」「早く食べたい！」など喜びの声が多く寄せられています。

価格は、単品が2090円、セットが2390円（いずれも税込み）。セットにはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）がつきます。

また、特典として、同商品を1つ購入ごとに「オリジナルステッカー」（数量限定）が1枚もらえます。