シエラデザインズ「マウンテンパーカー」が今年60周年。記念モデルの限定配色に注目

今年で生誕60周年を迎えるアメリカの老舗アウトドアブランドSIERRA DESIGNS（シエラデザインズ）。9月中旬より順次発売される秋冬コレクションではたくさんの記念モデルがリリースされます。

なかでも、ブランドアイコンでもあるマウンテンパーカーの60周年限定モデル「60th ANNIVERSARY MOUNTAIN PARKA（60th アニバーサリー マウンテンパーカー）」（5万9400円）は注目度大。

メイドインUSAの生地を日本で縫製した既存モデルにはない限定配色10パターンのカラバリをラインナップしています。

マウンテンパーカーの元祖を生み出したシエラデザインズ。その代名詞である“60／40（ロクヨン）クロス”は横糸にコットンを約60％、縦糸にナイロンを40％の比率で織り上げた生地でコットンの通気性と防水性とを併せ持っているのが特徴です。

「60th ANNIVERSARY MOUNTAIN PARKA」ではmade in USAの60／40クロスを使用して日本で縫製。表地の60／40クロスとナイロン100%の裏地とで異なるカラーを配していますが、既存モデルとは異なる記念モデル限定の配色となっています。

下前裾の内側には最初期の「MOUNTAIN PARKA」で使われていたものを再現した60／40ネームを配し、ウエストドローコードの先には楕円形のレザークッキーを採用してレトロな雰囲気をプラス。60周年記念のブランドネームも配した、まさに特別なモデルです。

Rust／Tan、Green／Tan、Orange／Mushroomほか全10色の豊富なカラー展開。

▲「Good On×SIERRA DESIGNS 60th HISTORY L／S TEE」

Good On別注の記念モデルスウェットとロンTも登場。ロンTはバックに60年の年表をプリントした「Good On×SIERRA DESIGNS 60th HISTORY L／S TEE（グッドオン×シエラデザインズ 60thヒストリー L／S ティー）」（1万670円）のほか、創業者である“ジョージ アンド ボブ”をデザインしたもの、懐かしの60／40ネームをプリントしたものなど全5種をラインナップしています。

▲「60th ANNIVERSARY DAYTRIPPER LIMITED」

また、発売当時のデザインのままで愛され続けるロングセラー「DAYTRIPPER（デイトリッパー）」の60周年記念モデル「60th ANNIVERSARY DAYTRIPPER LIMITED（60th アニバーサリーデイトリッパー リミテッド）」（2万4970円）や「60th ANNIVERSARY CANVAS TOTE（60th アニバーサリー キャンバストート）」（3960円）もラインナップしています。

