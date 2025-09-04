保温・保冷性バッチリ！ ステンレスタンブラー2選

「オータムフェスティバル2025ステンレスタンブラーMiiRムーン ベージュ」473ml 5200円

「中秋の名月」の時期に合わせて、三日月を運ぶウサギたちの旅をテーマにデザインされたステンレスタンブラー。やさしいタッチで描かれたウサギのイラストも、ベージュのボディも、落ち着いた大人かわいい雰囲気でGOOD♪

「MiiR（みあー）」とは、シアトル発のドリンクウェアブランド。清潔な水や教育などが行き届かない地域の人々を助けるギブプロジェクトに商品の収益の一部が使われています。ボトルの底面に印字されたトラッキングコードから、商品の代金がどんなプロジェクトに使われたのか、追跡することができますよ。

「オータムフェスティバル2025 3WAY ステンレスタンブラーSTANLEY ムーンベージュ」591ml 6250円

フタのパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」の3通りの使い方ができる優れもの！ さまざまなシーンに合わせて使える万能なタンブラーはひとつは持っていたいアイテムです。ストローベースにシリコンカバーが付いているので、ストローが滑りにくくなっているのが特長。真空二重構造ステンレスで保温・保冷性もバッチリ♪



個性豊かなデザインに心がおどる♪ コールドカップタンブラー4選

「オータムフェスティバル2025コールドカップタンブラーラビットフィギュア」473ml 4400円

夜空をイメージしたネイビーのコールドカップタンブラーには、月を運ぶウサギたちの姿が描かれています。フタの部分には追いかけっこをしたり三日月にちょこんと座ったり、そんな愛らしいウサギたちのフィギュアが！ ドリンクを飲むたびにワクワクさせてくれそう♪

「オータムフェスティバル2025ロゴコールドカップタンブラーナイトブルー」710ml 3500円

表面の凸凹が特徴的なタンブラーは、手に取った感触も楽しめるユニークなデザインです。ストローには舟に乗ったウサギのアクセサリー付き！ 深いネイビーカラーのタンブラーは夜の海を思わせ、水面を揺らしながら舟を漕ぐウサギの姿を見ていると、物語が浮かんできそう♪

「オータムフェスティバル2025コールドカップタンブラームーンベージュ」710ml 3500円

月明りをイメージした柔らかなムーンベージュのグラデーションが美しいコールドカップタンブラーは、凹凸のある表面と透明なボディのコンビネーションが印象的♪ かわいいよりも大人っぽいデザインが好きな人におすすめ！

「オータムフェスティバル2025ステンレスコールドカップタンブラームーンベージュ」355ml 4400円

こちらも月明かりをイメージした、柔らかなベージュと凹凸のあるボディのデザインが印象的なコールドカップタンブラー。シンプルでスタイリッシュなデザインがGOOD！ 真空二重構造ステンレスで保冷性もバッチリです。



「オータムフェスティバル2025マグムーンベージュ」414ml 2600円

ベージュのボディに三日月を運ぶウサギたちのかわいい姿が描かれたマグカップ。持ち手のブルーもやさしい色合いで、秋らしい雰囲気に包まれながらお家でのコーヒータイムを楽しめそう♪

「オータムフェスティバル2025シリコンコースタームーン&ラビット」2000円

夜空に浮かぶ三日月をイメージしたデザインのシリコンコースターには、立体的なウサギが2匹。先ほどご紹介した「オータムフェスティバル2025マグムーンベージュ」と合わせて使うと、ウサギがマグに寄り添っているようなキュートな姿に癒やされますよ♪



コーヒーを楽しむひとときを贈るメッセージカード

「オータムフェスティバル2025ビバレッジカードムーンラビット」750円

【ドリンク引き換え有効期間】2025年9月3日（水）〜2026年3月1日（日）

【ドリンク交換チケット】700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

メッセージにドリンクを添えて贈ることができる、ドリンク引換券付きメッセージカード。ウサギたちが月と一緒にあたたかい気持ちを届けてくれそうなデザインで、大切な人への贈り物としても、友人へのちょっとしたギフトにもおすすめ。



【オンラインストア限定】「オータムフェスティバル2025ベアリスタ ラビット」4250円

※対象年齢3歳以上。

みんな大好きベアリスタが、「中秋の名月」の時期に合わせ、ふわふわの白いウサギに扮した姿で登場です♪ シーズンごとに色んな姿になって楽しませてくれるベアリスタがオンラインストア限定で発売。今に時期にしか手に入らないアイテムなのでお見逃しなく！

※小さな部品を使用しています。誤飲の危険があるので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。



見逃せない！ 創業記念アニバーサリーグッズ3選

【オンラインストア限定】「アニバーサリー2025ステンレスTOGOタンブラー」473ml 4800円

スターバックスの創業を記念して「アニバーサリー2025」グッズがオンラインストア限定で販売。サイレンと海の生き物たちがやさしいタッチで描かれたタンブラーもそのひとつ。シンプルなデザインに温もりを与えてくれています。

【オンラインストア限定】「アニバーサリー2025ステンレスタンブラーサイレンテイル」591ml 4450円

サイレンテイルをイメージしたステンレスタンブラーは、見た目からとっても印象的。ボディはサイレンテイルを立体的に表現し、白からピンクのグラデーションが鮮やかで美しいデザインです♪

【オンラインストア限定】「アニバーサリー2025カスタマイズポーチベアリスタ」4350円

ベアリスタと海の仲間たちが彩るシリコンポーチは、表面に小さな穴が開いていて、専用チャームを自由に付け替えて自分好みにカスタマイズを楽しめる仕様です。サイレンに扮したベアリスタやサンゴなど、海の仲間たちが立体的なチャームで表現された遊び心あふれるアイテムは、贈り物にもおすすめです！



秋シーズン第1弾グッズ「MOON DELIVERY BUNNY」のラインナップをご紹介しましたがいかがでしたか？

この時期にしか手に入らないアイテムなので、気になる人は早めに店頭またはオンラインストアをチェックしてみてくださいね！



■2025秋シーズン 第1弾グッズ「MOON DELIVERY BUNNY」

販売期間：2025年9月3日（水）〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア

※一部オンラインストア限定商品あり

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/



Text：うえのまきこ



