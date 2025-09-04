スイートポテトの風味を堪能♪ 「スイートポテト マラサダ」

「スイートポテト マラサダ」320円

ふんわりもっちり、しっとりとろけるような食感のマラサダ生地に、焼いもペースト入りのあんとスイートポテトクリームを包んだ秋にぴったりな一品。スイートポテトの風味を楽しめるマラサダは、コーヒーとの相性もバッチリ♪



パンプキンの風味と甘みが引き立つ「パンプキンスコーン」（再登場）

「パンプキンスコーン」330円

パンプキンダイスが入ったスコーン生地に、パンプキンペースト入りの生地をトッピングして焼き上げたスコーンは、素材の味をシンプルに感じられます。ほんのり香るシナモンがアクセントになって、パンプキンの豊かな風味と奥深いコクが引き立っておいしい！



濃厚なパンプキンの味わいがたまらない！ 「パンプキンバスクチーズケーキ」（再登場）

「パンプキンバスクチーズケーキ」520円

濃厚なパンプキンの甘みと、クリームチーズやホイップクリームなどのコクが絶妙なバランスのチーズケーキ。ほのかに感じるスパイス（シナモン・ナツメグ・ジンジャー）や大麦入りのビスケット生地、バスクチーズケーキの特徴でもある黒く焦がした表面がアクセントになっています♪



たっぷりのキノコに秋を感じる「きのこクリームのチキン&モッツァレラ 石窯フィローネ」（再登場）

「きのこクリームのチキン&モッツァレラ 石窯フィローネ」590円

ローストチキンに合わせるのは、コクとうま味たっぷりのきのこクリームソース。そして、温めるととろけるモッツァレラチーズをサンドしたフィローネは、食べ応え抜群でランチにおすすめ！ マッシュルームとシメジの2種類のキノコが入っているので、秋の味覚を堪能できますよ♪



この時期ならではの味わいを楽しめる、秋シーズン第1弾フードをご紹介しました。

お気に入りのドリンクと一緒に秋の味覚を楽しんでみて♪



■2025年 秋シーズン第1弾フード

販売期間：2025年9月3日（水）〜

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）



Text：うえのまきこ



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

