日本国内の約7割の人が利用しているといわれるコミュニケーションアプリ「LINE」。10月下旬から送信取消できる期間を24時間から1時間に短縮することを発表しました。みなさんは、この機能をどのくらい使っているのでしょうか？

【写真を見る】LINEの「送信取り消し」どんな時にする？

「送信取り消しました」メッセージにモヤモヤ…なぜ表示？

山形純菜キャスター：

どのような瞬間に「送信取り消したい！」と思うのでしょうか。

▼送信先の間違い

「妻に家事の終了を報告したつもりが、仕事のグループに誤送信してしまった」

▼誤字で送信・上司に「早急に代替案をお送りいただく予定です」を「送球に代打案をお送りいただく予定です」と送信・「住所教えて」を「住職教えて」と送信

また、送信取り消し機能を使用すると、「メッセージの送信を取り消しました」と表示されます。これについて「取り消しを悟られたくないのに」「何を取り消したのかモヤモヤする」という意見がありました。



なぜこのような表示が残るのか、LINEヤフー担当者によると「受信側が把握することで、誤解や行き違いを防ぎ、安心してやり取りできるようにするため」ということ。受信した側が「なにか理由があって消したんだな」と思い至れるようにということでした。

送信取り消しでも“取り消せない”言葉も

この機能を逆手に取り、このような作戦に出る人もいるようです。



気になる相手に、“あえて”「メッセージの送信を取り消しました」と表示させ、会話のきっかけにする人もいるそうです。



また、こんな状況は「取り消し」はできるのでしょうか。

20代女性がLINEで友人とケンカに。ヒートアップし、友人から「嫌い！」「信じられない！」「絶交！」と送られてきました。しかし30分後、まだ仲直りしてない状態で相手が、送信取り消し。さらに、「さっき言ったこと、なかったことにして」と送られてきました。



今は仲直りしているそうですが、「画面上、取り消せても言った事実は取り消せません」と話しています。

井上貴博キャスター：

本当に便利な機能ではありますがね。



TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：

もう少し、思いを巡らしてじっくりと会話をしたりするのが、大事ではないかという気もしますけどね。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

星浩さん

TBSスペシャルコメンテーター

1955年生まれ 福島県出身

政治記者歴30年