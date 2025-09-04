◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2025年9月4日 岐阜）

巨人の2年目左腕・又木鉄平投手（26）は4日のヤクルト戦（岐阜）で今季2度目、プロ通算5度目の先発登板。4回途中7安打5失点で降板し、待望のプロ初勝利にはまたも手が届かなかった。

今季初先発となった8月9日のDeNA戦（横浜）では4回5安打2失点で降板して勝敗は付かず。その後、中継ぎ登板3試合を経てこの日のマウンドに上がった。

前回に続いて岸田とのバッテリー。だが初回、この日25歳の誕生日を迎えた1番・浜田にいきなり右翼線二塁打を打たれると、2死三塁から4番・村上に外角高め143キロ直球を左中間スタンドぎりぎりに叩き込まれ、先制の16号2ランを被弾した。

その裏、味方打線は2死走者なしから泉口、岡本、岸田の3連打で1点返してくれたが、1―2で迎えた2回には1死一塁の場面で打席に入った又木が送りバントに失敗して投ゴロ併殺打。反撃のチャンスを自らつぶしてしまった。

3回まで毎回の5安打を許し、1―2のまま迎えた4回には北村恵に左前打、中村悠に右中間二塁打、岩田に死球で無死満塁。相手先発右腕・吉村を見逃し三振に取り、1死満塁となったところで阿部慎之助監督（46）がマウンドに向かい、降板となった。

2番手右腕・泉は最初に打席へ迎えた浜田を三ゴロに打ち取ったが、岡本の適時失策で3失点目。さらに長岡には右中間への2点適時二塁打とされ、又木の失点は5となった。

投球内容は3回1/3で打者18人に対して69球を投げ、7安打5失点。1三振を奪い、無四球も1死球を与え、直球の最速は143キロだった。

▼又木 このような結果になってしまい、申し訳ないです。