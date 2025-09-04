【MLB】パイレーツ 3−0 ドジャース（9月3日・日本時間4日／ピッツバーグ）

【映像】大谷、爆速ライナー→悠々“スタンディングダブル”の瞬間

体調不良で突然の先発回避となったドジャースの大谷翔平が「1番・DH」でパイレーツ戦に出場。5回の第3打席で、鮮やかなツーベースヒットを放ちファンを驚かせた。

ドジャースが0ー2と2点ビハインドで迎えた5回表、大谷は先頭打者としてこの試合3度目の打席に立った。第1打席は空振り三振、第2打席はショートフライと2打席連続で凡退していた大谷は、初球のチェンジアップ、2球目のストレートにいずれも空振りし、「やはり万全ではないのか」と思わせた。だが、やはり大谷は違った。

3球目の甘く入ったチェンジアップをコンパクトに捉えた打球は、右中間を破ってワンバウンドでフェンスに到達。打球の行方を確認しながら、大谷は悠々とセカンドに進み、スタンディングダブルに。ベース上ではいつもと変わらぬセレブレーションを披露し、周囲の心配を一掃した。

MLB公式データサイト『Baseball Savant』によると、打球速度は108.7マイル（約174.9キロ）と爆速。とても体調不良とは思えない打球を放った大谷に対して、ABEMAのコメント欄やSNSでは、「風邪でもこれよ」「風邪ぴきちゃんがんばった」「軽く合わせたな」「さす谷になってしまった」「きれいに返したな」「コンパク谷」「流石やで」「風邪谷ナイス」「体調不良なので入りませんでした」といったコメントが寄せられた。

この回、大谷がノーアウト二塁のチャンスを作ったが、ドジャースは無得点。チームは再三のチャンスを逃し続け残塁の山となり、今季8回目の完封負けを喫している。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）