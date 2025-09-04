Âç¤¤¤Èà½÷¤È¾®¤µ¤¤Èà½÷¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÀ³Ê¤âÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¡È50cmº¹¥é¥Ö¥³¥á¡É¡ÚÌ¡²è²È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡ºÇ¶á¡¢¾ÆÆù²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¾®¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÈÄ¹147cm¤Î¾®ÊÁ½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÈÄ¹197cm¤Î¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¡¦Âçºê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½÷À¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆü¾ï¤ò¤ä¤µ¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡ØÂçºê¤µ¤ó¤È¾®¿¹¤µ¤ó¡Ù¡£ÌµÉ½¾ð¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÂçºê¤µ¤ó¤È¡¢É½¾ðË¤«¤Ç²Ä°¦¤¤·Ï¤Î¾®¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÊ·°Ïµ¤¤â¤Þ¤ë¤ÇÀµÈ¿ÂÐ¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë»÷¹ç¤ï¤º¼Â¤Ï²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÂçºê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾®ÊÁ¤Ç²Ä°¦¤¤·Ï¤Î¾®¿¹¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤é¤·¤¯¡½¡½!?
¡¡ºî¼Ô¡¦¸¤»³¤¢¤à¡Ê@kore_inu2¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢ÁÏºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢£¹¥¤ß¤ÎÍ×ÁÇ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿
¡¼¡¼ËÜºî¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿ÈÄ¹º¹¤ä¹õÈ±¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¥Ü¥¯¤ÃÌ¼¡¢É´¹ç¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÊÍ×ÁÇ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ÁÏºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤ä¡¢¡Ö¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ËÜºî¤Ç¤ÏÉ´¹çÍ×ÁÇ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÛ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢Âçºê¤µ¤ó¤Î²¼¼ê¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤È´èÄ¥¤ëÂçºê¤µ¤ó¤È¡¢¤¢¤ì¤Ï¾Ð´é¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Ä¤È¤ä¤Ã¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¯¾®¿¹¤µ¤ó¡£¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬¥°¥Ã¤È½Ì¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼Âçºê¤µ¤ó¤È¾®¿¹¤µ¤ó¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂç¤¤Ê¹õÈ±¤Î¥¥ã¥é¡×¤È¡Ö¾®¤µ¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ø¥¢¤Î¥¥ã¥é¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£Âçºê¤µ¤ó¤Î¿ÈÄ¹¤ò¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤·¤¿ÍýÍ³¤â¡¢»ä¤Î¹¥¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Âçºê¤µ¤ó¤È¾®¿¹¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¯ÆÉ¤á¤ëÌ¡²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¼¡¼ÆÉ¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¾®¿¹¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò½é¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»þ¤Î¤³¤È¤¬¡¢¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª Åö½é¤ÏÂçºê¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤È¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¿¹¤µ¤ó¤â¿ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼º£¸å¡¢Âçºê¤µ¤ó¤È¾®¿¹¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¼¡¼º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤äÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¹¥¤¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤Þ¤¿¡¢ËÜ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¾®³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÌ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¼¡¼ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤â¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥Í¥´¥È / »åÌî½Ü