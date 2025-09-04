自民党県連は、参議院選挙富山選挙区で敗北した要因の総括に向けて、きょう県内の業界団体など職域支部と意見を交わしました。



きょうの意見交換会には、医療や農業などの業界でつくる県内47の職域支部のうち26の支部の幹部が出席しました。



自民党は7月の参院選富山選挙区で公認した現職が敗れたほか、比例代表でも議席を減らしました。



◆出席者

「風というかね、旧態依然としたやり方ではなかなか難しいんでないかな。これからは時代のやはり流れといいましょうかね、共鳴していかんなんというかね」





◆自民党県連 米原蕃会長代行「まずいろいろなご意見をお寄せいただきまして、しっかりと立て直していくための礎となればと思っていますので」意見交換会は、冒頭を除き非公開で行われました。出席者からは政治とカネの問題など厳しい意見が多かったといいます。◆自民党県連 宮本幹事長「政治とカネの問題や不適切な党員登録問題。そういったことも当然、積みあがって厳しい自民党への逆風だったという声、プラス政策として なかなか政権与党で、わかるんだけども 有権者にばっとアプローチできるものがなくて戦えなかったという声が多かった」また、組織内候補を抱える業界団体からは国会議員の必要性を若い世代に伝えきれなかったという声もあったということです。自民党県連は今月中にも参院選の総括をまとめたいとしています。また自民党は、総裁選挙の前倒しを求めるかどうかについて国会議員に加え、各都道府県連の意向も確認することにしています。県連は、地域支部や職域支部の幹部など169人を対象に、書面で意向調査を行っていて、きょうはこの調査についても説明しました。