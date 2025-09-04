¡Ö¿ä¤·¥«¥×¤Î¹¶¡×¤¬¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ï¼«Ê¬!? Îø¿´¤È¥ª¥¿¥¯¿´¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÀÄ½ÕBL¡ÚÌ¡²è²È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ö¿ä¤·¥«¥×¡×¤Î¡Ö¹¶¡×¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡© BL¹¥¤¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦Æ©¤Ï¡¢Ì©¤«¤Ë¿ä¤·¥«¥×¤È¤·¤Æ¡¢¸åÇÚ¤Î¿ÎÌÚ¤ÈÎè¤Î´Ø·¸¤òÆü¡¹Âº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤ó¤ÊÆ©¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¥°¥¤¥°¥¤Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿ÎÌÚËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¿ä¤·¤Î¡Ö¹¶¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¼«Ê¬¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡©
¡¡Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø¤È¥ª¥¿¥¯¿´¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÆ©¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¾Ð¤¨¤Æ°¦¤·¤¤¡£Ä¾µå¤¹¤®¤ë¸ÀÆ°¤Î¿ÎÌÚ¤È¡¢¶¦´¶¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Æ©¤Î¿ä¤·³èÌÜÀþ¡£¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤ä´¶¾ð¤ÎÊ®½Ð¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø¿ä¤·¥«¥×¤Î¹¶¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ëÏÃ¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ê@HND_boo¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢ÁÏºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¿ä¤·¥«¥×¤Î¡Ø¹¶¡Ù¤«¤é¼«Ê¬¤¬¹¥¤«¤ì¤¿¤é¡©¡×¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¿ä¤·³è·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ÆÉÁ¤¯
¡¼¡¼¡Ø¿ä¤·¥«¥×¤Î¹¶¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ëÏÃ¡Ù¤òÁÏºî¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÍýÍ³¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ï¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥¿¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ËÜºî¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤ä¡¢¡Ö¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¹¶¡×¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¸À¤Ã¤Æ¤âËè²ó¡Ö¥¯¥½¥Ç¥«´¶¾ð¡×¤Ï¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÎÌÚ¤Î¸ÀÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¼õ¡×¤ÎÆ©¤¬BL¹¥¤¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡1ÏÃÌÜ¤Î¡Ö²¶¤¬¹¶¤á¤é¤ì¤È¤ë¤¬¡¼¡¼!?¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤¤¿¤¯¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¡Ä¡Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤«¤éÂ¿¤¯È¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Æ©¤¬¿ä¤·¥«¥×¤È¤·¤Æ¿ÎÌÚ¤¯¤ó¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÕ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»×¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Õ¤È¡¢¡Ö¿ä¤·¥«¥×¤Î¡Ø¹¶¡Ù¤Ë¼«Ê¬¡Ê¼ç¿Í¸ø¡Ë¤¬¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÉÁ¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÉÁ¤¯¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éâ¤«¤ó¤À»þ¤Îµ²±¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¿ä¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Ç®ÎÌ¤Î¤¢¤ë¿ÎÌÚ¤¯¤ó¤Î¸ÀÆ°¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¿ÎÌÚ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ©¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¤òºî¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÀÆ°¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥Ã¥È¤òºî¤ë»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º²ñÏÃ¤ä¾õ¶·¡¢¹ÔÆ°¤òÉâ¤«¤Ö¤Þ¤Þ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆùÉÕ¤±¤äºï½ü¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¥ã¥é¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Æ©¤¬¿ä¤·¥«¥×¤ò¿ä¤¹Ç®ÎÌ¤ä¥ª¥¿¥¯¤Ã¤×¤ê¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿ä¤·³è¤Ö¤ê¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤´·Ð¸³¤ä»²¹Í¤Ë¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¾¯¤··Ð¸³¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â²¿¤«¤·¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡Ê·Ð¸³¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡Ë¤ò1¤Ä¤ÏÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ©¤Î¾ì¹ç¡¢¿ä¤·³èÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤É¤¦»×¤¦¤«¡¢¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¿ä¤·¥«¥×¤Î¡Ö¼õ¡×¤Ç¤¢¤ëÎè¤¯¤ó¤â¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¡¢¿ÎÌÚ¤¯¤ó¤Ø¤ÎÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£ º£¸å¡¢Îè¤¯¤ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä·¡¤ê²¼¤²¤ÏÉÁ¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Îè¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡¢¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îè¤Ë¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¯¹ÔÆ°¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤â¤É¤³¤«¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀËÜÊÔÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î·Á¤ÇÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ËÜºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤¤³¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Í×½êÍ×½ê¤Ç¿ÎÌÚ¤¬Æ©¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï´¶¤¸¼è¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼º£¸åÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡°ì±þº£¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤À¤¤¤¿¤¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ÐÀè¤Î¼ÁÌä¤Ç¤â¤ªÅú¤¨¤·¤¿¡ÖÎè¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤äÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤·¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤ÈºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ»þ´ÖÇÛÊ¬¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÏÃ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤¤¤Ä¤âºîÉÊ¤ò¸ø³«¤¹¤ë»þ¤ÏÁ´¿È¿¿¤ÃÀÄ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´´¶ÁÛ¤Ê¤É¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤¿¤À¤¯¤´´¶ÁÛ¤äÈ¿±þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÁÏºî¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÎÌÚ¤ÈÆ©¤Î¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥Í¥´¥È / fumi