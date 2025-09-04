BBIA（ピアー） の人気アイテム「グロウティント」が、リニューアルを経て新パッケージでオフラインに登場。 全17色のカラーラインナップの中から、14番〜18番の全5色 が、8月30日（土）より「ロフト」と「PLAZA」にて先行順次発売となっている（一部店舗を除く）。

■新パッケージに

ピアーのグロウティントは「ツヤ膜リップ」と呼ばれ、馴染みカラーで乾燥することなく塗りたてそのままの発色とツヤ感を長時間*キープするリップティント。

揺れる水光のように生き生きとした光沢感を与えるのが特徴であり、しっとりとしているがべたつかずに軽く密着するテクスチャーで、高い満足度を誇る商品となっている。

*メイク効果

■商品情報

株式会社BBIA JAPAN

グロウティント3.2g 1,500円 (税込)

#14 Daily（デイリー）；ソフトニュートラルピンク#15 Spring（スプリング）；ソフトピーチベージュ#16 Summer（サマー）；ソフトロージーピンク#17 Autumn（オータム）；ソフトコーラルブラウン#18 Winter（ウィンター）；ソフトプラムモーヴ