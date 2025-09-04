「ミスド × ブラックサンダー」の人気コラボが再来！ザクザク食感がUPしたチョコモンスターをパクッ
2024年に話題となった、「ミスタードーナツ」と「ブラックサンダー」のコラボレーション企画が、新たなラインナップでお目見え。
人気ドーナツをハロウィーン仕様にした『MISDO HALLOWEEN × ブラックサンダー』が、全4種で展開されます。
9月10日（水）〜10月31日（金）の期間、一部ショップを除く「ミスタードーナツ」全店で販売されるのでお見逃しなく！
『MISDO HALLOWEEN × ブラックサンダー』がカムバック！
2度目となる『MISDO HALLOWEEN × ブラックサンダー』では、「ブラックサンダー」とのコラボドーナツが3種、さらに「ポン・デ・リング」をチョコ仕立てにした「ポン・デ・チョコデビル」の、全4種が登場します。
今作のポイントは、コラボドーナツのトッピングに使用されるザクザクココアクッキーが、前作以上にザクザクした食感にパワーアップしているところ！
定番ドーナツを“ブラックサンダーモンスター”へと変身させる、かわいいパッケージも必見ですよ。
かわいいブラックサンダーモンスターを、ミスドで捕獲しちゃお
ここからは、コラボドーナツを詳しく見ていきましょう。
「ブラックサンダーチョコレート」（テイクアウト価格 税込237円）は、チョコレート生地にザクザクココアクッキーをトッピングし、さらにチョコレートをコーティング。
イナズマを表現したゴールデントッピングが、アクセントになっています。
ふんわり食感のイースト生地とホイップクリームが楽しめる「ブラックサンダー&エンゼル」（テイクアウト価格 税込237円）には、ホワイトチョコでイナズマを表現。
サクサク食感のオールドファッションに、ザクザク食感を合わせた「ブラックサンダーチョコファッション」（テイクアウト価格 税込237円）も見逃せません。
こちらは、ストロベリーチョコのピンクイナズマがポイント。
モンスター仕様のパッケージに入った“ブラックサンダーモンスター”で、ハロウィンムードを楽しんでみてくださいね。
チョコの目がチャームポイントな「ポン・デ・チョコデビル」
今年のコラボは、“「ポン・デ・チョコデビル」のいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！”というテーマで展開されます。
そんな「ポン・デ・チョコデビル」（テイクアウト価格 税込205円）は、お馴染みのポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングして、ハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピングした一品。
チョコの目は全部で11パターン用意されているそうなので、どんな表情のチョコデビルがいるかチェックしてみてくださいね。
人気コラボ企画の“再雷”をお楽しみに！
『MISDO HALLOWEEN × ブラックサンダー』詳細ページ
https://www.misterdonut.jp/
参照元：株式会社ダスキン プレスリリース
人気ドーナツをハロウィーン仕様にした『MISDO HALLOWEEN × ブラックサンダー』が、全4種で展開されます。
9月10日（水）〜10月31日（金）の期間、一部ショップを除く「ミスタードーナツ」全店で販売されるのでお見逃しなく！
『MISDO HALLOWEEN × ブラックサンダー』がカムバック！
2度目となる『MISDO HALLOWEEN × ブラックサンダー』では、「ブラックサンダー」とのコラボドーナツが3種、さらに「ポン・デ・リング」をチョコ仕立てにした「ポン・デ・チョコデビル」の、全4種が登場します。
今作のポイントは、コラボドーナツのトッピングに使用されるザクザクココアクッキーが、前作以上にザクザクした食感にパワーアップしているところ！
定番ドーナツを“ブラックサンダーモンスター”へと変身させる、かわいいパッケージも必見ですよ。
かわいいブラックサンダーモンスターを、ミスドで捕獲しちゃお
ここからは、コラボドーナツを詳しく見ていきましょう。
「ブラックサンダーチョコレート」（テイクアウト価格 税込237円）は、チョコレート生地にザクザクココアクッキーをトッピングし、さらにチョコレートをコーティング。
イナズマを表現したゴールデントッピングが、アクセントになっています。
ふんわり食感のイースト生地とホイップクリームが楽しめる「ブラックサンダー&エンゼル」（テイクアウト価格 税込237円）には、ホワイトチョコでイナズマを表現。
サクサク食感のオールドファッションに、ザクザク食感を合わせた「ブラックサンダーチョコファッション」（テイクアウト価格 税込237円）も見逃せません。
こちらは、ストロベリーチョコのピンクイナズマがポイント。
モンスター仕様のパッケージに入った“ブラックサンダーモンスター”で、ハロウィンムードを楽しんでみてくださいね。
チョコの目がチャームポイントな「ポン・デ・チョコデビル」
今年のコラボは、“「ポン・デ・チョコデビル」のいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！”というテーマで展開されます。
そんな「ポン・デ・チョコデビル」（テイクアウト価格 税込205円）は、お馴染みのポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングして、ハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピングした一品。
チョコの目は全部で11パターン用意されているそうなので、どんな表情のチョコデビルがいるかチェックしてみてくださいね。
人気コラボ企画の“再雷”をお楽しみに！
『MISDO HALLOWEEN × ブラックサンダー』詳細ページ
https://www.misterdonut.jp/
参照元：株式会社ダスキン プレスリリース