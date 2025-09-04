

「バンカーズボックス 703sボックス フルブラック」イメージ

コクヨは、日本国内における独占販売権を持つフェローズブランドの「バンカーズボックス」シリーズから、シリーズ初となる“フルブラック”モデルを発売する。高級感のあるマットな質感を特長とした同シリーズは、2品番を9月10日から、4品番を10月8日から順次発売し、空間に調和する新たな収納スタイルを提案する。

1917年に誕生したバンカーズボックスは、100年以上にわたり「軽くて丈夫、組み立てやすい段ボール収納」として世界中で愛されてきた。日本でもオフィス収納の定番として浸透してきたが、近年は「見せる収納」「暮らしに溶け込む収納」へのニーズが高まっている。

その声に応えるため、従来のホワイト基調に加え、空間を引き締めるシックな“フルブラック”を新たにラインアップする。機能性とデザイン性を兼ね備えた、新しい収納のスタンダードを提案する。

［小売価格］

703sボックス フルブラック 1枚パック：1770円

703sボックス フルブラック 3枚1パック：5310円

（すべて税別）

［発売日］9月10日（水）

コクヨ＝https://www.kokuyo.co.jp