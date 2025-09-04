カゴメは、季節限定の「野菜生活100 Smoothieアサイー＆バナナMix」を9月9日から来年2月上旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活100 Smoothie」シリーズは、野菜や果実を活かした味わいと飲みごたえが特長の濃厚スムージー。砂糖を使用せず、ヘルシーな間食、家事や仕事、勉強の合間の小腹満たしやリフレッシュにもおすすめとなっている。キャップは環境に配慮して植物由来素材のプラスチックを使用している。

スムージーの季節限定シリーズは、世界各地の知恵やレシピを取り入れながら、おいしさと元気をサポートする飲料へと進化を続けている。春・夏・秋・冬、それぞれの季節にぴったりの味わいを届けて、季節ごとのおいしさを楽しめるラインアップとして展開していく。

同品は、ハワイのレシピを参考にした、美と健康のサポートにおすすめの季節限定スムージー。豊富な鉄分やポリフェノールを含む、スーパーフルーツ（果実の中でも、果実に期待される成分の量などに特徴のあるもの）「アサイー」を使用している。同商品にも使用している「アサイー」は、ブラジル・アマゾンの赤道直下に育つヤシ科の植物で、強い日差しにさらされる過酷な環境下で育ち、自然の恵みを含んでいる。その特徴にいち早く注目したのが、ハワイのサーファーたちで、日々の健康のために取り入れられてきたアサイーは、今では多くの人に支持されている。同品では、たっぷりの鉄分、ポリフェノール、食物繊維を含み、おいしくカラダを整えてくれる。

夏の終わりに、味わってほしい2つのポイントは、アサイーのフルーティーな酸味とバナナのやさしい甘み。濃厚かつ爽やかな味わいだとしている。

カゴメは、野菜に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜のおいしさや楽しさを届けて、人々の健康に貢献していく考え。

［小売価格］200円前後（税込）

［発売日］9月9日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp