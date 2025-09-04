J１クラブから続々オファー。異例の状況に関西大３年生SBは悩んだ。そして磐田行きを決断「早く決めて少しでも経験を積めるように」
９月３日に開幕した第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント。注目必至の全国大会で、関西第４代表の関西大学は、北海道第２代表の北海道教育大学岩見沢校に４−０で快勝し、初戦突破を決めた。
「２年間、ずっと初戦で負けていて、『今年こそは』と思っていたので、まずは１回戦を突破ができてほっとしています」
こう口にしたのは、関西大の右SB桑原航太（３年）だ。身長は174センチで、屈強なフィジカル、頭の回転の速さから鋭い読みでのディフェンス、タイミングの良い攻撃参加を見せる彼は、すでにジュビロ磐田加入が内定している大学サッカー界屈指のSBだ。
東京ヴェルディのジュニアユースから帝京長岡高に進むと、高い身体能力とサッカーIQを買われてCBとしてプレー。緻密なラインコントロールや対人能力に加え、ビルドアップ能力にも優れ、敵のプレスをドリブルでかわして、一気に敵陣まで運んでいくプレーを何度も見せていた。
特に見ていて驚きだったのが、ただ前にドリブルで運んでいくのではなく、ワンツーやダイレクトプレーを入れながら、そのまま相手のバイタルエリアにまで進入していくプレーだ。
相手エリアでボールを持っている姿はもはやCBではなく、中盤の選手のように顔を上げながら、巧みな両足のボールタッチ、スピードに乗った仕掛けを見せて、アタッキングエリアでは積極的にシュートを狙い、ラストパスを送り込んで、攻撃を完結させることも多かった。
当時からボランチ、SB、サイドハーフをやらせても十分に通用する選手だと思っていたが、本人も「サイズを考えると、大学サッカーではサイドバックをやりたいと思っていた」と、CBをこなしながらも、SBなど他のポジションにいつ入ってもいいようにイメージを広げていた。
だからこそ、関西大に入学し、すぐに右SBにコンバートされても、何の問題もなく、一気にその才能を開花させることができた。
「目標とする選手はカイル・ウォーカー（バーンリー）と長友佑都（FC東京）選手」と口にするように、サイドでの激しい上下動は得意で、かつハードマークもできて、ビルドアップや攻撃の崩しにも関われる。
SBとしての価値がどんどん上がっていく桑原をJクラブが放っておくはずがなく、１年生の冬には磐田がキャンプに呼び、昨年の夏にはJ１クラブの練習に参加してすぐに正式オファーが届き、11月には別のJ１クラブでも同じような流れになった。
J１の２クラブから正式オファーをもらうなか、最後にオファーをくれたのが磐田だった。それでもまだ３年生になる直前と早かったが、３クラブから正式オファーが届く異例の状況に彼は悩んだ。
「早い段階での決断だったので、いろんな人と相談しました。そのなかで大事にしたのは、今の段階でのJ１、J２といったカテゴリーや、チームスタイルではなく、チームとして、組織としてしっかりしていて、何より熱量を一番感じるところにしようと思っていました」
じっくりと考えるなかで、大きな存在だったのが、同じ関西大で１年先輩の吉村瑠晟の存在だった。左利きの左SBである吉村とは、両SBでコンビを形成。吉村も昨年、３年生になったばかりのタイミングで磐田入りを決めていた。
「瑠晟君が早く決めて、Jリーグでどんどん経験を積んでいく姿を見て、僕も実際にJクラブの練習に１週間くらい参加するだけでも、自分の経験値がものすごく上がっていくと感じていたので、それが実戦だったらもっと凄いと思いました。
実際に瑠晟君が磐田で経験を積んで帰ってきた時に、確実にレベルアップしていて、スピード感や守備での寄せる距離など、明らかに成長していた。瑠晟君からも『強度、スピード感が目に見えて違うから、これは早いうちから経験しておいた方がいい』とは言ってもらったので、早く決めて少しでも経験を多く積めるようにしようと思いました」
