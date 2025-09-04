チェルシー新加入のガルナチョ、背番号「49」に決定…マンU時代のデビュー番号を再着用
チェルシーは3日、今夏マンチェスター・ユナイテッドから加入したアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョが背番号「49」を着用することを発表した。
2004年7月1日生まれのガルナチョは現在21歳。2022年4月にマンチェスター・ユナイテッドでトップチームデビューを飾ると、主に左サイドを主戦場とし、公式戦通算144試合の出場で、26ゴール22アシストを記録した。しかし、今夏は構想外となり退団が有力視されると、8月30日にチェルシーへの完全移籍が決定した。
チェルシーとは2032年までの7年契約を締結。加入発表時には背番号は未定だったが、3日に今シーズン着用する背番号が「49」に決定。これは、マンチェスター・ユナイテッドでのデビューシーズンから2シーズンにわたり背負っていた番号でもある。
なお、ガルナチョはチェルシーで背番号「49」を着用する5人目の選手に。これまではスコット・シンクレア（2006−07）、ジョン・スウィフト（2013−14）、ジミ・タウライネン（2023−24）、リチャード・オリーセ（2024−25）が付けていた。
2004年7月1日生まれのガルナチョは現在21歳。2022年4月にマンチェスター・ユナイテッドでトップチームデビューを飾ると、主に左サイドを主戦場とし、公式戦通算144試合の出場で、26ゴール22アシストを記録した。しかし、今夏は構想外となり退団が有力視されると、8月30日にチェルシーへの完全移籍が決定した。
なお、ガルナチョはチェルシーで背番号「49」を着用する5人目の選手に。これまではスコット・シンクレア（2006−07）、ジョン・スウィフト（2013−14）、ジミ・タウライネン（2023−24）、リチャード・オリーセ（2024−25）が付けていた。