シミュレーターを使い交通ルールを学ぶ！ 外国人に向けの自転車運転講座 特に注意が呼び掛けられたのは...（山形・上山市）
山形県内で働く外国人に安全に生活してもらおうと、山形県上山市できょう、外国人に向けの自転車運転講座が行われました。
大塚美咲アナウンサー「今みなさんが行っているのは、シミュレーターによる模擬運転です。車との巻き込み事故の危険性などを再確認しています」
きょう講習を受けたのは、今年４月に来日し、山形市や南陽市の福祉施設で働くインドネシア国籍の６人です。
警察官による講話やシミュレーターを使った模擬運転で日本の道路標識や、自転車の交通ルールを改めて学びました。
山形労働局によりますと、県内で働く外国人は、去年１０月末時点で６，６６１人と２００７年以降、最も多くなっています。
そのうち多くの人は、普段、通勤や買い物などで自転車を使っていることから日本の交通ルールを再確認する必要性が高まっています。
■特に注意が呼び掛けられたのは...
講習で特に注意が呼び掛けられたのは去年の道路交通法の改正で罰則が厳しくなったながらスマホや酒気帯び運転についてです。
参加者「（自転車に乗っているとき）マップを止まって見ても大丈夫ですか？」
警察官「下とかを見ているとどうしても周りが見えないので、止まってから。
止まっている時はＯＫ」
言語や文化が異なる土地での生活で、思わぬ事故を防ぐため、より安全への意識が高まったようでした。
■参加してみて
参加者「後ろ見て、右も見て、危ないから止まって安全、まっすぐ、行きます」
社会福祉法人 友愛会 椎名健二 本部事務局主任「歩道を走ってはいけないとか、左側通行など、基本的な交通ルールをまだ理解できていないところもあるようだったので、きょういい機会だったのかなと思う」
講習会を主催した社会福祉法人友愛会では今後、外国人職員に向けた車の講習も行う予定だということです。