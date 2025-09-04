玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらスは、スクウェア・エニックスが展開する「ドラゴンクエスト」シリーズの公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」から、新作となる秋冬物のアパレルコレクションを9月12日から販売する。初登場のレギンス付きボディスーツやパジャマ、フリースポンチョなど、ドラゴンクエストらしいデザインを施した秋冬らしいコーデアイテムがそろった。全14アイテムが、全国のベビーザらス店舗（トイザらス・ベビーザらス併設型店舗含む）（一部併設型店舗およびトイザらス単独店舗、アウトレット店舗での取り扱いはない）およびトイザらス・ベビーザらスオンラインストアと、スクウェア・エニックスの公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e−STORE」に登場する。

「ドラクエベビー＆キッズ」は、今年で39周年を迎えたロールプレイングゲーム（RPG）「ドラゴンクエスト」シリーズの公式ベビー・キッズブランド。「ドラゴンクエスト」は2世代、3世代にわたって楽しまれてきたゲームであり、そんなプレイヤーの人々に向けて誕生した同ブランドの商品は、子どもや孫とのコミュニケーションツールとして楽しんでもらえるよう、願いを込めて制作されている。

今回販売する新商品は、昨年9月の発売以来、好評を博している同ブランドの秋冬物ベビー・キッズウェア。昨年人気だったロンパースやトップス、ボトムスに加え、ベストやポンチョなどのあったかアイテムやフリースのパジャマなど豊富なラインアップを取り揃えている。人気絵本「スライムぴぴぴ」をモチーフにしたキルトパジャマも展開される。寒い季節も、親子で「ドラクエベビー＆キッズ」のアイテムを装備して、冒険気分で楽しく過ごしてほしい考え。

ベビーザらスは、これからもさまざまな商品やサービスの提供を通じて、パパ・ママの驚きと喜びにあふれた楽しい子育てを応援する。

［小売価格］9月12日（金）

